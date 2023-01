Oscars 2023 : quand commence le vote des membres de l’Académie ?

Oscars 2023

Les membres de l’Académie doivent commencer à voter pour déterminer les candidats à lire dans quelques semaines.

Après le Golden Globes 2023où la saison des récompenses à Hollywood a commencé, tous les regards commencent à se tourner vers la prochaine édition du Prix ​​Oscar. Pour le moment, nous ne connaissons pas tous les nominés, car ils doivent être votés en premier lieu par tous les membres de l’Académie. Depuis quand devront-ils voter pour la liste des candidats ?

Les Oscars de cette année étaient déjà programmés pour la prochaine 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles, lieu mythique pour cette cérémonie qui revient pour sa 95e édition. A cette occasion, nous aurons un changement notable pour la remise des shortlists, puisque nous verrons chacune des remises en direct et certaines techniques ne seront pas données en dehors de la diffusion.

+Quand commence le vote pour les nominés aux Oscars 2022 ?

La lecture des 23 catégories aura lieu le 24 janvier avec une diffusion officielle à la fois à la télévision, en Amérique latine, ce sera sur la TNT, et en ligne, via les chaînes officielles de récompense. Avant ça, Tous les membres de l’Académie doivent voter entre le jeudi 12 janvier et le lundi 16 janvier.. Il y aura un recomptage et la liste finale sera formée.

Une fois ce processus terminé et avec tous les nominés officiels, la prochaine étape sera le vote pour déterminer les gagnants. Une fois de plus, les près de 10 000 membres de la Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences jugeront à nouveau leur opinion pour déterminer les gagnants.

Comme nous l’avons mentionné, les Golden Globes fonctionnent comme un paramètre pour commencer à imaginer ceux qui réussiront dans la nuit du 12 mars. Les Fabelman Il est déjà nominé pour le meilleur film, ainsi que Steven Spielberg pour le meilleur réalisateur. D’autre part, Argentine, 1985 Il vient de remporter le prix et est un candidat sérieux à l’Oscar du meilleur film international.

