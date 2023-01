Oscars 2023 : où ils seront diffusés en Amérique latine

Oscars 2023

La prochaine remise des récompenses hollywoodiennes les plus importantes aura lieu le 12 mars à Los Angeles.

©GettyLes récompenses seront en mars.

En un peu moins de deux mois, L’Académie procédera à une nouvelle livraison de Les Oscars. La liste des nominés officiels n’a pas encore été publiée, ils sont déjà entrés dans le processus de présélection et seront définis le 24 janvier. Encore une fois, la cérémonie aura un hôte, un rôle qui sera la responsabilité de Jimmy Kimmel.

Au cas où vous voudriez continuer en direct les oscars 2023, il faut savoir que vous aurez deux types de transmissions. D’une part, l’avant-première et le tapis rouge, qui sera couvert par les deux T.N.T. pour ce qui est de ET!, chacun avec son groupe de journalistes sur place. Pour voir le spectacle en direct, vous devez opter pour T.N.T.qui est le top avec les droits d’image en Amérique Latine.

Comme toujours, vous pourrez voir à la fois la cérémonie doublée en espagnol et dans sa langue d’origine. En ce sens, la bonne chose est que vous n’avez pas besoin d’avoir un système SAP pour le faire puisque Série TNT diffusera à nouveau les oscars en anglais. T.N.T.de son côté, les diffusera doublés par Rafael Sarmiento et Ileana Rodríguezbien que vous puissiez activer l’option pour les voir en anglais.

le gala de les Oscars 2023 aura lieu au célèbre Théâtre Dolby à Los Angeles. Pour Kimmel Ce sera sa troisième fois en tant que présentateur officiel (il l’a fait en 2017 et 2018), pour une cérémonie qui cherchera à sortir du scandale de Will Smith et Chris Rock et récupérer une audience de plus en plus insaisissable à ces diffusions.

+Les favoris des Oscars 2023

Le 24 janvier, L’Académie annoncera la liste des nominés pour les différentes catégories des prix. Face au prix le plus important, il y a quatre films qui se positionnent comme les favoris incontestés : Les Fabelman, Tout partout tout à la fois, le goudron Oui Les Banshees d’Inisherin. De tous ceux-ci, seul le second est déjà sorti au cinéma.

