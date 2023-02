Oscars 2023 : Netflix a-t-il déjà remporté une nomination ?

Oscars 2023

Il y a de moins en moins de choses à faire avant les Oscars 2023 et en ce sens, Spoiler se souvient des fois où Netflix a remporté l’un de ces prix à la maison.

©GettyNetflix et les Oscars

Le dimanche 12 mars, le 95e édition des Oscars dans le classique Dolby Theatre et cette fois il y aura de nouveau un hôte grâce à la présence du comédien Jimmy Kimmel qui donnera à la cérémonie son style dynamique et drôle pour mener à bien cet événement et livrer chaque statuette dans les différentes catégories une par une.

Dans ce sens, spoilers Je veux me souvenir des temps Netflix a pris une statuette pour son contenu original. Il convient de mentionner que la plate-forme de streaming est née en 1997 avec son siège à Los Gatos, en Californie, jusqu’à ce qu’elle gère via son service, dans lequel les utilisateurs peuvent accéder à des films, des séries, des dessins animés et des documentaires, pour devenir une gigantesque entreprise présente dans le Prix ​​Oscar.

Il Géant du streaming Il a participé pour la première fois aux Oscars en 2014 et depuis lors, il a réussi à être nominé 126 fois, prenant un total de 15 statuettes malgré le fait qu’à un moment donné il y avait une controverse sur le format de Le N rouge qui partage son contenu via différents appareils mais pas dans le cinéma lui-même. Cependant, les temps changent à cet égard et il y a une plus grande acceptation de ce fait.

sûrement le Prix ​​Oscar le plus important qui a pris Netflix ce sont les deux fois où il a remporté le prix du meilleur réalisateur avec jane campion pour Le pouvoir du chien et Alphonse Cuaron qui a reçu la statuette dorée tant convoitée pour son film Rome. Ce dernier film a également reçu le prix du meilleur film étranger, l’une des catégories les plus célèbres de la nuit magique du show-business.

Nous ne pouvons pas oublier quand Laura Dern a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail sur le film Histoire d’un mariage de 2020. La vérité est que Netflix fait un excellent travail et ses productions originales gagnent de plus en plus en qualité et en vues, de sorte que le Prix ​​Oscarils ont tendance à les reconnaître au moins avec de nombreuses nominations comme celle-ci 2023.

Les Oscars remportés par Netflix

Les Casques blancs (2017) – Meilleur court métrage documentaire

Icare (2018) – Meilleur long documentaire

Période. Fin de phrase (2019) – Meilleur court métrage documentaire

Rome (2019) – Meilleur réalisateur – Meilleur film international – Meilleure photographie

Usine américaine (2020) – Meilleur long documentaire

Histoire d’un mariage (2020) – La meilleure actrice dans un second rôle

S’il m’arrive quelque chose, je les aime (2021) – Meilleur court métrage d’animation

Mon maître la pieuvre (2021) – Meilleur long documentaire

La reine du blues (2021) – Meilleur maquillage et coiffure – Meilleurs costumes

Homme (2021) – Meilleur design de production – Meilleure photographie

Le pouvoir du chien (2022) – Meilleur réalisateur

