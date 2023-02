Oscars 2023 : Les Simpson ont prédit tous les nominés du meilleur film

Oscars 2023

On a déjà tous les films nominés pour les Oscars 2023, mais le plus gros prix a une curiosité : Une nouvelle prédiction des Simpson ?

© IMDbOscars 2023 : Les Simpson ont prédit tous les nominés du meilleur film.

Les stars d’Hollywood attendent le 12 mars prochain, le jour où le Oscars 2023. Il y a un peu plus d’une semaine, la liste complète avec toutes les nominations a été publiée et, comme chaque année, la catégorie la plus importante est celle du meilleur film. A cette occasion, nous avons 10 candidats, qui étaient auparavant représentés dans Les Simpsons.

Le programme créé par Matt Groening est l’un des plus populaires de tous les temps, mais il a eu une caractéristique curieuse et c’est l’étrange pouvoir de prédire certains événements. Le producteur Al Jean y a fait référence, qui a expliqué : « Les épisodes des Simpsons sont diffusés un an après leur production, donc c’est juste un état d’esprit auquel nous devons réfléchir un an à l’avance ». Maintenant, ils l’ont fait avec les Oscars ?

+Les Simpson ont prédit les films nommés aux Oscars 2023

L’utilisateur de Twitter Marc Domènech (@Dias_de_Cine), qui est spécialiste des effets spéciaux et possède une chaîne YouTube pour les films et séries, a publié un fil sur le réseau social dans lequel il cite : « Les Simpson nominés pour le meilleur film aux Oscars 2023 ». Il y a une large représentation de chacun des dix longs métrages. Regardez-le ici!

Les 10 films qui concourront pour le premier prix le 12 mars seront : Tout est calme sur le front occidental, Avatar : La voie de l’eau, Les Banshees d’Inisherin, Elvis, Tout partout à la fois, Les Fabelman, Tár, Top Gun : Maverick, Triangle de tristesse Oui Femmes qui parlent. L’un de ces films cherchera à rejoindre la longue liste des lauréats, comme ces dernières années CODA, Nomadland, Parasite Oui Livre vert.

Pour le moment, il n’est pas possible de prédire quel titre gagnera, mais vous pouvez voir comment les récompenses les plus importantes ont été ces dernières semaines. Si nous sommes guidés par les Golden Globes, nous devrions nommer Les Fabelman de Steven Spielberg, mais les Critics’ Choice Awards ont choisi Tout partout tout à la fois. Dans un peu plus d’un mois, le verdict sera connu.

