Oscars 2023 : les nominations en un coup d’œil

Le 12 mars sera dans Los Angeles Pour la 95e fois, le prix du film le plus important au monde a été décerné – le Oscarsmieux connu comme oscar. L’émission sera animée par un présentateur de fin de soirée pour la troisième fois Jimmy Kimmel.

Nous savons maintenant aussi quels films peuvent espérer remporter le prix tant convoité, car les nominations au total 23 catégories ont été annoncés hier. Quiconque craint qu’il n’y ait parmi eux que des films d’art et d’essai difficiles dont il n’a jamais entendu parler peut pousser un soupir de soulagement. Car cette année, un nombre particulièrement important de succès auprès du public a reçu des nominations.

Onze nominations aux Oscars pour un film fantastique sur les univers parallèles !

Le champ est mené par le spectacle multivers Tout partout tout à la fois. Le tube surprise de 2022 a reçu un total de onze nominations et devrait être le favori dans la catégorie supérieure « meilleur film ».

Dans les catégories d’acteurs étaient pour le film Michelle Yeo, Ke Huy Quan, Stéphanie Hsu et Jamie Lee Curtis nommé. Yeoh est la première femme malaisienne à être nominée pour un Oscar en tant qu’actrice. Ke Huy Quan, en revanche, est le grand favori de la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle – un retour incroyable pour l’ancien enfant star Indiana Jones et le temple maudit!

D’un point de vue allemand aussi, les nominations sont extrêmement réjouissantes : l’adaptation cinématographique du roman rien de nouveau en occident a été considéré avec neuf nominations. Jusqu’à présent, aucun film allemand n’en a réalisé autant !

les Netflix-Production par réalisateur Edouard Berger est en lice pour le meilleur film, le meilleur film international ainsi que dans les catégories scénario, caméra et effets.

La comédie tragique a également été nominée neuf fois Les Banshees d’Inisherinpour lequel entre autres Colin Farel espoir pour le prix du meilleur acteur principal.

Elvis Presley, Marilyn Monroe et Steven Spielberg sont également de la partie !

Deux icônes américaines et leurs acteurs et actrices sont également nominés : Austin Butler a une performance énergique comme dans « Elvis ». Elvis Presley livré. Le film a été nominé huit fois au total.

Ana de Armas (« Knives Out ») a joué dans le biopic controversé de Marilyn Monroe Blonde (disponible sur Netflix) mais n’est sans doute qu’un outsider dans la catégorie Meilleure actrice.

En plus de la déjà mentionnée Michelle Yeoh, il y a surtout Cate Blanchett Espère que dans le drame musical « Tár » (sortie en salles : 2 mars) joue un chef d’orchestre fictif, qui est la première femme à diriger un grand orchestre allemand.

Nominés aux Oscars : Austin Butler dans le rôle d’Elvis Presley ©WarnerBros.

Tout comme l’année dernière avec West Side Story, le réalisateur vedette envoie cette fois aussi Steven Spielberg un film en lice : son drame autobiographique Les Fabelman (en salles à partir du 9 mars) a été nominé sept fois. Reste à savoir si cela suffira pour les récompenses du meilleur film et du meilleur réalisateur.

En tout cas, les choses ne s’annoncent pas mal pour le compositeur du film Jean Williams (« Star Wars », « Indiana Jones », « ET »), qui a de nouveau collaboré avec Spielberg. Il aura 91 ans dans quelques semaines et a maintenant reçu sa 53e nomination aux Oscars – cela n’a apporté que plus de nominations Walt Disney lui-même!

Des Oscars pour « Top Gun », « Black Panther » et « Avatar » ?

Les succès d’audience mentionnés incluent Top Gun : Maverick (Disponible sur Paramount+ et nommé six fois), Panthère noire : Wakanda pour toujours (au Disney+ et nommé cinq fois) ainsi que Avatar : la voie de l’eau (quatre nominations).

Ils entrent tous dans la course au « Meilleur Film », mais ils n’ont probablement pas beaucoup de chance là-bas. Pour la première fois, cependant, une performance d’acteur était intégrée à une seule merveille-Film nominé pour un Oscar : Angéla Basset aussi noble Reine Ramonda est même considérée comme une favorite dans sa catégorie.

Angela Bassett dans Black Panther : Wakanda Forever ©Marvel Studios

En tant que gagnant dans la catégorie « Meilleur film d’animation ». Chez Guillermo del Toro Nouveau Pinocchiol’adaptation cinématographique (Netflix) a été confirmée, tandis que le drame musical d’action indien « RRR » (également sur Netflix) n’a malheureusement été nominé que pour la meilleure chanson.

Mais nous pouvons au moins nous attendre à une interprétation animée de la chanson Naatu Naatu à la cérémonie des Oscars. Une liste complète de toutes les nominations peut être trouvée ici, et vous pouvez également télécharger et imprimer une liste de contrôle pratique ici si vous souhaitez regarder la cérémonie des Oscars en direct et participer vous-même à l’action.