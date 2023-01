Oscars 2023 : Le Menu est-il candidat ? Toutes les nominations qui s’accumulent

in

Oscars 2023

Le film de Mark Mylod est disponible dans le catalogue Star+. Il met en vedette Ralph Fiennes, Nicholas Hoult et Anya Taylor-Joy.

© IMDbLe menu.

2022 s’est terminée par une première très importante au cinéma : le film Le menuqui dirigeait Marc Mylod et comportait un trident très puissant. Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult étaient les acteurs principaux de cette production qui depuis quelques jours est disponible dans le catalogue de Étoile+.

A quelques jours de l’annonce des nominés pour les Oscars 2023 qui aura lieu le 12 mars, la grande question est de savoir si Le menu est candidat ou non. La vérité est que la saison des récompenses n’a pas été très favorable à cette production, qui n’est guère parmi celles en compétition pour le meilleur film.

Dans les différents prix décernés entre 2022 et 2023, Le menu il a reçu un total de 43 nominations. De tous, il n’y en a qu’un qui est resté: celui du meilleur casting qui livre l’Association des critiques de cinéma du nord du Texas. Plus tard, ils ont tous été des défaites pour la production qui se situe entre les genres de l’horreur et de la comédie noire.

De toutes les nominations, les plus importantes étaient les deux reçues par les acteurs Ralph Fiennes et Anya Taylor-Joy dans les Golden Globes 2023, chacun faisant partie de la liste restreinte des interprètes d’une comédie musicale ou d’une comédie. tous deux perdus avec Colin Farrell (Les Banshees d’Inisherin) et Michelle Yeoh (Tout partout en même temps)respectivement.

+La nomination que The Menu pourrait recevoir

Bien qu’à ce stade cela semble très peu probable, une nomination qui pourrait aller au film de Marc Mylod serait le meilleur scénario original. Dans tous les cas, le fait de ne pas avoir été reconnu une seule fois lors d’une cérémonie de remise de prix pour son scénario en fait une ascension très difficile pour lui. Le menu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?