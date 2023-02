Oscars 2023 : la vidéo virale de Steven Spielberg et Tom Cruise au déjeuner des nominés

Oscars 2023

On vous montre la vidéo de la rencontre entre Tom Cruise et Steven Spielberg où le réalisateur iconique remercie l’acteur populaire mais… pourquoi ?

©GettyTom Cruise et Steven Spielberg

Steven Spielberg C’est le réalisateur mythique d’Hollywood qui a dans sa filmographie de grands titres tels que ET, Requin, Indiana Jones, La Liste de Schindler, Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan et le récent Les Fabelman, entre autres. Son avis est important au sein de l’industrie, donc tout éloge de cet homme est le bienvenu pour celui qui le reçoit. Dans ce contexte, il faut parler d’un acteur en particulier.

Au déjeuner des nominés Oscars 2023, Steven Spielberg passé un moment avec Tom Croisièreune autre figure importante d’Hollywood, qui dans sa filmographie a des titres tels que des franchises meilleur pistolet et Mission impossibleles films de prise jackle remake de La momie, l’oubli et Le dernier samouraï, entre autres. A noter que cet interprète a travaillé avec Spielberg sur les bandes Rapport minoritaire et La guerre des mondes.

Steven Spielberg l’a dit à Tom Cruise

Au moment où ils se sont réunis, ils ont eu l’occasion de Steven Spielberg Je dirais un grand compliment à Tom Croisière: « Vous avez sauvé le cul d’Hollywood et vous auriez pu sauver la distribution de films. Sérieusement, Top Gun : Maverick aurait pu sauver toute l’industrie du théâtre. »étaient les mots du cinéaste concernant le film qui met en vedette Cruise et continue avec l’histoire de l’aviateur Pete Mitchell.

Les paroles sincères de Steven Spielberg pour Tom Croisière magnifier encore la figure de cet acteur qui a un bilan irréprochable concernant sa filmographie et qui est un véritable couper des billets avec quoi Top Gun : Maverick Il a de nouveau séduit le public du monde entier avec une histoire dynamique et divertissante qui voit l’aviateur de combat qualifié revenir pour accomplir une mission difficile aux côtés d’un groupe de jeunes pilotes.

Top Gun : Maverick est nommé pour le Oscars et a rapporté 1,488 milliard de dollars au box-office international, prouvant que ce fut un énorme succès au box-office. De plus, le film réalisé par Joseph Kosinski et écrit par Peter Craig, Christopher McQuarrie, Justin Marks, Eric Warren Singer, Ashley Miller, Zack Stentz et Ehren Kruger, a un solide 96% des spécialistes en Tomates pourries et encore un excellent score d’audience : 99 %. Rien de mal!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?