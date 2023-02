Oscars 2023 : la nouvelle polémique autour de la catégorie Meilleure réalisation

Oscars 2023

Les Oscars 2023 ont omis de nommer des femmes dans la catégorie Meilleur réalisateur.

©IMDBLe film Ellas Hablan est nominé pour le meilleur film et le meilleur scénario adapté

Malgré le fait qu’au cours des deux dernières années, des femmes aient remporté la catégorie du meilleur réalisateur, La polémique revient aux Oscars 2023Bien cette édition, les nominations ne sont dirigées que par des hommes, laissant de côté le travail des femmes, malgré les déclarations historiques qui ont été faites à cet égard.

Cette année, la catégorie du meilleur réalisateur est composée uniquement d’hommes: Martin McDonald pour Banshees d’Inisherin; Daniel Kwan et Daniel Scheiner pour Tout à la fois partout; Champ de Toddpour LE GOUDRON; Steven Spielbergpour Les Fabelman; et Ruben Ostlund pour Le triangle de la tristesse.

Quelles femmes ont été exclues de la nomination du meilleur réalisateur en 2023? Le cas le plus cité est celui du réalisateur Sarah Pollyqui n’a pas été nominée, malgré le fait que son film Ils parlent soit Femme qui parle oui elle a été nominée pour Meilleur film et Meilleur scénario adapté (d’après le roman de Miriam Toews).

Cependant, outre le cas de Sarah Polley, plusieurs réalisatrices ont été laissées pour compte : Gine Prince Bythewood pour La femme roi; charlotte puits pour après-soleil; Marie Schneiderpour À découvert; et Chinonye Chukwu pour jusqu’à.

+ Combien de femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur aux Oscars ?

Tout au long des 95 ans des Oscars, seules sept femmes ont été nominées dans la catégorie Meilleure réalisation: Lina Wetmuller (1997) par Pascualino sept beautés; jane campion Elle a été nominée deux fois, en 1994 pour Le piano et en 2022 pour Le pouvoir du chien; Sophie Coppola (2004) par perdu dans la traduction; Catherine Bigelow (2010) par The Hurt Locker; Greta Gerwig (2017) par Dame Oiseau; Emeraude Fennell (2021) par Jeune femme prometteuse; et Chloé Zhao (2021) par terre nomade.

Par une déclaration en Variétél’organisation Women in Film basée à Los Angeles, a publié une déclaration critiquant l’Académie : « Une fois de plus, les électeurs de l’Académie ont montré qu’ils ne valorisaient pas les voix des femmes, nous excluant des nominations pour la meilleure réalisation. Un Oscar est plus qu’une statuette en or, c’est un accélérateur de carrière qui peut déboucher sur un travail continu et une rémunération financière plus élevée.« , ont-ils souligné.

