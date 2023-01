Oscars 2023 : la fois où ils ont mal annoncé les gagnants et laissé une femme pour morte

Prix ​​Oscar

On se souvient de l’un des moments les plus embarrassants des Oscars avant la prochaine cérémonie qui se tiendra en 2023.

©Getty ImagesLes Oscars ont aussi été entachés d’erreurs

Et l’Oscar est pour… est la phrase la plus attendue par les nominés aux Oscars, mais le résultat ne s’est pas toujours bien terminé, car au-delà de perdreau moins une fois que les gagnants ont été mal annoncés et nous vous rappelons ce que c’était.

Bien que le plus récent scandale des Oscars, dont le prochain gala aura lieu le 12 marsa été joué par Will Smith et Chris Rock, à d’autres occasions Les acteurs et actrices chargés d’annoncer qui remporte le prix dans les catégories ont été ceux qui ont joué dans les moments les plus controversés et embarrassants.

+ La La La… par Moonlight

L’erreur la plus connue des Oscars remonte à 2017 et pas à n’importe quel moment, mais lors de l’annonce de la catégorie la plus attendue de la nuit, le prix à Meilleur film. L’incident s’est produit lorsque Warren Beatty et Faye Dunaway ont reçu la mauvaise enveloppe.

Même s’ils ont remarqué que quelque chose n’allait pas, l’actrice a lu « La La Terre » alors qu’en réalité la bande gagnante était Clair de lune. Ce qui s’est passé, c’est que Warren et Faye ont reçu l’enveloppe de « Meilleure actrice » qu’Emma Stone avait gagné (La La Terre)

Après quelques minutes de confusion, les présentateurs ont reçu la bonne enveloppe et la production de La La Terre corrigé l’erreur sur la scèneclarifiant l’erreur et que le vrai gagnant de la soirée était Clair de lune.

C’est la seule fois que les Oscars ont mal annoncé le gagnant et espérons que ce soit le dernier, cependant, ce n’était pas la seule erreur de la cérémonie.

+ La femme qui n’était pas morte

Bien que ce qui ait attiré le plus l’attention de l’édition 2017 ait été l’erreur d’annonce du film gagnant du meilleur film, il y a eu une autre erreur.

Et c’est qu’aux Oscars, un hommage est rendu aux gens de l’industrie cinématographique qui sont décédés et lors de la cérémonie 2017 une femme qui était réellement vivante était présumée morte.

Les Oscars ont honoré Janet Patterson dans le segment « En mémoire« , costumière australienne quatre fois nominée aux Oscars et, s’il est vrai qu’elle est décédée, la photo qu’ils ont mise pour accompagner le nom ne correspondait pas à celle de Patterson, mais était de Jan ChapmanAmi et collaborateur de Patterson.

Dans une déclaration à La variétéChapman a dit qu’elle était dévastée que l’image ait été utilisée à mauvais escient et a demandé que toutes les photos qui pourraient être utilisées soient examinées, mais l’Académie lui a dit qu’ils avaient tout compris, même si la cérémonie a clairement indiqué que non.

« Janet était une personne formidable et a été nominée quatre fois pour un Oscar. Il est très décevant que le bug n’ait pas été corrigé. Je suis bien vivant et je suis un producteur actifChapman a dit La variété.

Peu de temps après, dans un post sur Instagram, lL’Académie a présenté ses excuses à Chapman « dont la photo a été utilisée par erreur dans l’hommage « In Memoriam » des Oscars à sa regrettée collègue et amie Janet Patterson ».

