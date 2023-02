Oscars 2023 : la femme qui a perdu le plus de fois aux récompenses et qui va se venger

in

Oscars 2023

©Getty ImagesDiane Warren a été nominée 14 fois aux Oscars

L’histoire de la femme qui a perdu le plus de fois aux Oscars 2023 pourrait changer cette année et, malgré de multiples « défaites » lors de la cérémonie de l’Académie, elle est bel et bien entourée de succès.

Il s’agit de Diane Warrenauteur-compositeur basé à Los Angeles qui a reçu un total de 14 nominations aux Oscars (y compris celle de cette année), perdant tout sauf le compositeur de 66 ans cherche à se venger lors de la 95e édition qui se tiendra le dimanche 12 mars 2023.

+ Diane Warren a-t-elle déjà remporté un Oscar ?

Il a remporté un Oscar, bien qu’en dehors de la cérémonie, eh bien En novembre 2022, la créatrice monte sur scène au Fairmont Century Plaza, où Cher lui remet un Oscar d’honneur.récompensée pour l’ensemble de ses réalisations, elle n’a cependant pas gagné lors des 13 nominations.

Bien qu’il n’ait pas été reconnu par un Oscar, Diane souligne qu’elle n’a jamais perdu, mais qu’elle a gagné 13 fois, puisque 13 de ses chansons ont été nominées est vue par elle comme une victoire parmi les centaines de chansons qui sortent chaque année.

Diane Warren est nominée aux Oscars depuis 1987 et cette année, elle concourra dans la catégorie Meilleure chanson originale pour la chanson. Applaudissements, interprété par Sofia Carson pour la bande Dites-le comme une femme.

Les fois où Diane a été nominée (en plus de ne pas avoir gagné) font d’elle une la cinquième personne la plus nominée sans être récompensée dans l’histoire des Oscarsquel que soit le titre honorifique.

+ Quels films sont nominés pour la meilleure chanson originale aux Oscars 2023 ?

Cette année, cinq films sont nominés pour l’Oscar de la meilleure chanson originale : soulève-moide Rihanna, Ludig Göransson et Ryan Coogler de Panthère noire : Wakanda pour toujours; Nacho Nachode la bande RRR; tiens ma mainde la bande Top Gun : Maverick (Lady Gaga et Bloodpop); Applaudissementsde la bande Dites-le comme une femmepar Diane Warren; et C’est une viede la bande Tout à la fois partout.

Parmi les chansons que Diane a composées et qui ont été nominées pour un Oscar figurent Parce que tu m’aimais, comment je vis, Je ne veux rien manquer, Musique de mon coeur et Tu seras làpour n’en citer que quelques-uns.

