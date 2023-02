Oscars 2023 : ils dénoncent le racisme à l’Académie pour ne pas avoir nominé Viola Davis

Oscars 2023

Les polémiques et les critiques se poursuivent autour des prochains Oscars 2023.

©Getty ImagesL’absence de Viola Davis dans la catégorie Meilleure actrice a provoqué des critiques aux Oscars

Un mois après la cérémonie Les Oscars 2023 n’échappent pas à la polémique depuis l’annonce de leurs nominations et parmi les critiques, ils ont été accusés de racisme pour ne pas avoir nommé des actrices comme Viola Davis et Danielle Deadwyler.

Deadwyler félicitée pour sa performance en tant que Mamie Till-Mobley dans le film jusqu’à et Viola Davis, dansLa femme roi Elles couraient parmi les actrices préférées pour être nominées pour un Oscar, cependant, aucune d’elles ne l’était.

+ Pourquoi les Oscars 2023 sont-ils accusés de racisme ?

Passer outre ces deux actrices a été considéré comme le reflet des préjugés raciaux dans l’industrie cinématographique. A cet égard, le directeur de jusqu’à, Chinonye Chukwu, noté sur Instagram: »Nous vivons dans un monde et travaillons dans des industries qui s’engagent activement à défendre la blancheur et perpétuer une misogynie flagrante envers les femmes noires« .

Pour sa part, le directeur de La femme roi, Gina Prince Bythewood, avaient des opinions similairesnon seulement à cause de l’absence de Viola et Danielle, mais aussi en raison du manque de femmes nominées dans la catégorie Meilleur réalisateur :

« L’Académie a fait une déclaration très forte, et pour moi, garder le silence, c’est accepter cette déclaration. J’ai donc accepté de parler, au nom des femmes noires dont le travail a été licencié dans le passé, ainsi qu’aujourd’hui (…) C’est le reflet de la position de l’Académie et du gouffre constant entre l’excellence et la reconnaissance des Noirs.. Et malheureusement, ce n’est pas seulement un problème à Hollywood, mais dans toutes les industries.fit remarquer Gina.

Deadwyler a mis l’accent sur la responsabilité de tous pour assurer des règles du jeu équitables. soulignant que personne n’est absous de ne pas participer au racisme et de ne pas savoir qu’il est possible que son effet dure dans les espaces et l’Académie.

