Oscars 2023 : c’était Jimmy Kimmel il y a 20 ans, avant qu’il ne soit une célébrité

Il héberger d’un des spectacles de fin de soirée le plus important aux États-Unis a célébré deux décennies à la tête de son programme.

©GettyJimmy Kimmel.

La forme du spectacles de fin de soirée si populaire aux États-Unis a tenté d’être reproduit dans d’autres parties du monde sans le même succès. Il y a quelque chose dans le hôtes qu’ils choisissent (sans parler du niveau d’étoiles de Hollywood qu’ils portent) qui fait des programmes comme Jimmy Kimmel en direct ! soit Le spectacle de fin de soirée avec Jimmy Fallon sont difficiles à imiter.

Pour une raison quelconque, ils durent si longtemps sur le petit écran et le cas de Jimmy Kimmel l’illustre parfaitement. Qui aurait dit que ce jeune homme Kimmel aurait été choisi pour diriger tant d’éditions de Les Oscars. Sans aller plus loin, il sera aux commandes de la 95e cérémonie, le 12 mars.

La vérité est que l’hôte vient de terminer deux décennies de programmes dans abc et il l’a célébré d’une manière particulière : en interagissant avec une version de lui-même datant d’il y a deux décennies. Dans la vidéo amusante dans laquelle il plaisante à la fois sur son apparence physique et sur certains problèmes politiques et de divertissement des 20 dernières années, il peut se voir complet sous ces lignes.

« C’est moi à partir du moment où nous pensions que le casse-croûte ils étaient en bonne santé »a commencé Jimmy Kimmel lorsqu’on le voit. Puis l’image a pris vie et ils ont commencé à parler. Tout cela, clairement réalisé grâce aux avancées technologiques qui permettent de remplacer les visages d’une personne d’une manière aussi simple.

+La blague qui a sauvé Jimmy Kimmel

En plus d’être une icône de la télévision, Jimmy Kimmel Son spectacle a commencé avec de nombreux problèmes et le public n’a pas augmenté. Ce n’est que lorsqu’il a fait une blague avec Matt Damon, disant qu’ils ont dû le couper du programme parce qu’ils avaient manqué de temps, que son émission a décollé. Après cela, l’acteur Chasse de bonne volonté (qui a ajouté aux blagues de l’animateur) est devenu une sorte d’amulette pour le programme qui vient de terminer deux décennies à l’antenne.

