Oscars 2023 Awards : Suivez la cérémonie de remise des prix en LIVE

PRIX DES OSCARS 2023

La grande nuit du cinéma mondial est arrivée ! Ne manquez pas ici, un par un, les gagnants de la soirée la plus importante d’Hollywood. J’ai suivi les Oscars 2023 EN DIRECT.

La grande nuit du cinéma mondial : c’est ainsi que Prix ​​Oscar par les fans de l’industrie. Les personnalités les plus importantes et les plus en vue de l’année sont présentes au Dolby Theatre de Los Angeles pour vivre à nouveau la cérémonie de remise des prix. Bien qu’avant, Ils ont parcouru le fameux tapis rouge.

des personnalités comme Andrew Garfield, Pedro Pascal, Elizabeth Olsen, Bloom Pugh et plus étaient certains de ceux qui ont été vus dans Le tapis rouge des Oscars 2023. Il en a été de même pour plusieurs des nominés qui sont ensuite entrés dans le théâtre et ont commencé la cérémonie de la 95e Académie.

Avec beaucoup d’émotion et un protocole anti Will Smith, les gagnants ont commencé à être annoncés.

J’ai suivi en LIVE les gagnants des Oscars 2023 :

Meilleur film d’animation

Guillermo del Toro – Pinoccho

