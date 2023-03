Oscars 2023 Awards : Lady Gaga aura-t-elle un remplaçant pendant le gala ?

PRIX DES OSCARS 2023

En raison du tournage de Joker 2, l’artiste nominé pour Top Gun : Maverick sera absent de la cérémonie. Cela se produira lors de la 95e édition des Oscars.

©GettyLady Gaga aux Oscars 2019 pour A Star Is Born.

Les fans de Lady Gaga ont été déçus d’apprendre que le magnifique chanteur ne fera pas partie de la Oscars 2023. Bien qu’elle ait été nominée dans la catégorie Meilleure chanson originale pour tiens ma main de Top Gun : Maverickenfin l’artiste ne pourra pas faire partie de la cérémonie. Aurez-vous un remplaçant en place?

La nouvelle a été confirmée par Glenn Weissle producteur exécutif et showrunner du 95e édition des Oscars. Lors d’une conférence de presse (via Variety), il a noté : « Nous avons invité les cinq nominés. Nous avons une excellente relation avec Lady Gaga. Elle tourne un film en ce moment. Ici, nous ne faisons qu’honorer l’industrie du cinéma et nous savons ce qu’il faut pour faire un film.”.

Et c’est que la figure est actuellement en plein tournage Joker : Folie à deux, la suite dans laquelle il donnera vie à Harley Quinn et accompagnera Joaquin Phoenix. « Il ne semblait pas qu’elle puisse obtenir une performance du calibre auquel nous sommes habitués avec elle et à laquelle elle est habituée. Par conséquent, il n’agira pas dans le programmeremarqua Weiss.

+ Comment l’absence de Lady Gaga aux Oscars 2023 sera résolue

De cette manière, Lady Gaga n’assistera pas à la prochaine cérémonie le 12 mars. Et son absence sera plus que remarquée : à chaque gala, c’est une tradition pour les nominés de la catégorie d’interpréter sur scène la chanson pour laquelle ils ont été retenus pour la grande récompense. Avec son absence, beaucoup se demandent ce qui va arriver pour combler le vide.

Tout indique que la présentation de tiens ma main, puisque les spectacles musicaux ont déjà été confirmés. En ce sens, ils agiront Rihanna avec soulève-moi de Panthère noire : Wakanda pour toujours; Stephanie Hsu, David Byrne et Son Lux avec C’est une vie de Tout partout tout à la fois; Diane Warren et Sofia Carson avec Applaudissements de Dites-le comme une femme; et Rahul Sipligunj et Kaala Bhairava avec Naatu Naatu de RRR.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?