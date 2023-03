Oscars 2023 Awards : comment voir Le Triangle de la Tristesse avant la cérémonie

PRIX DES OSCARS 2023

Le film de Ruben Östlund est nominé pour le meilleur film à la 95e édition des Oscars. C’est la plateforme de streaming où vous pouvez le retrouver avant le grand gala.

© IMDbHarris Dickinson et Charlbi Dean jouent dans Le Triangle de la tristesse.

La livraison du Oscars 2023 est imminent : la prochaine dimanche 12 mars, la Hollywood Academy récompensera les films, courts métrages et documentaires les plus remarquables de l’année écoulée. Et, parmi les grands candidats pour remporter la statuette la plus importante se trouve Le triangle de la tristesse. Comment pouvez-vous voir avant la cérémonie?

Dans la 95e édition des Oscars, Triangle de tristesse -comme il est intitulé à l’origine- sera en compétition dans les catégories de Meilleur film, Meilleure réalisation pour l’œuvre de Ruben Östlund et Meilleur scénario original. Ce n’est pas surprenant, puisqu’au Festival de Cannes, le cinéaste a remporté la Palme d’Or, en plus du fait qu’aux Golden Globes, il a été nominé pour le meilleur film de comédie et la meilleure actrice dans un second rôle grâce à Dolly De Leon.

+ De quoi parle Le Triangle de Tristesse

Le triangle de la tristesse Ses protagonistes sont Carl et Yaya, un couple de mannequins et d’influenceurs qui ont participé à la Fashion Week et qui sont désormais invités à une croisière de luxe extrêmement exclusive. Des passagers fortunés composent ce yacht où l’équipage est aux petits soins, malgré une grande absence.

C’est que le capitaine du bateau refuse de quitter sa cabine malgré le fait que le fameux dîner de gala se rapproche de plus en plus. « Les événements prennent une tournure inattendue et le rapport de force s’inverse lorsque survient un orage qui met en danger le confort des passagers.», conclut le synopsis officiel du film de Ruben Östlund nommé aux Oscars 2023.

+ Où voir Le Triangle de la Tristesse avant les Oscars 2023

Triangle de tristesse est l’une des bandes que vous devez voir avant la 95e édition des Oscars dimanche prochain. Bien qu’il reste dans certaines salles, le film est déjà disponible dans le catalogue de Première vidéo et a pour protagonistes Harris Dickinson comme Carl, Charlbi Doyen comme grand-mère, Woody Harrelson comme le capitaine, dolly de leon comme Abigaïl et Zlatko Buric comme Dimitri.

