Oscars 2023 : à quelle heure commence le gala des nominations ?

Oscars 2023

Les nominations aux Oscars sont un événement en soi que des milliers de personnes attendent. Spoiler vous indique où et à quelle heure les voir !

©GettyOscar

Il reste peu pour la 95e livraison de Prix ​​Oscar qui aura lieu le 12 mars 2023 au Dolby Theatre de Los Angeles avec l’humoriste Jimmy Kimmel organiser une cérémonie que beaucoup espèrent être plus calme que l’événement de l’année dernière où l’épisode de la gifle a eu lieu Will-Smith au comédien Chris Rock.

Au-delà des polémiques, le prochain volet des statuettes de l’Académie garde de nombreuses inconnues chez les fans du monde du cinéma. L’une d’entre elles est, justement, si l’acteur Will-Smith sera nominé pour son travail dans le film émancipation malgré le fait que l’interprète a été sanctionné pour sa prestation lors du dernier gala et ne pourra pas participer à cet événement pendant 10 ans.

Les candidatures sont très attendues

Il y a aussi beaucoup d’attentes pour le film Argentine, 1985 qui a remporté le Golden Globe et s’impose comme l’un des grands candidats pour remporter le oscar du meilleur film étranger en 2023. Du côté des acteurs, le retour en gloire de brendan fraser sur la bande La baleine cela a également laissé une marque importante et pourrait signifier une récompense en or pour l’acteur qui a joué un rôle fantastique dans ce film.

Comme chaque année le public a ses coups de cœur au niveau de chacune des catégories du oscar c’est pourquoi il est si important de savoir qui sont les candidats. En ce sens, les acteurs Allison Williams et Riz Ahmed accueillera le gala au cours duquel les concurrents de l’Oscar seront annoncés et pourront être vus sur le site oscar.com et les comptes de médias sociaux du oscar sur Facebook, Twitter et Instagram. Dans tous les cas c’est @TheAcademy et sur TikTok : @oscars.

À quelle heure pouvez-vous rencontrer les nominés pour le Oscars 2023? Le spectacle débutera à 8 h 30 HE et à 5 h 30 HE le mardi 24 janvier avec les acteurs mentionnés précédemment effectuant les nominations avec dynamique et humour comme cela arrive souvent dans ces cas afin que nous sachions tous enfin si nos candidats font partie des titres privilégiés avec la chance de rapporter une statuette à la maison.

+ HEURE DE L’ÉVÉNEMENT DANS VOTRE PAYS

ARGENTINE: 10h30

MEXIQUE: 07h30

ESPAGNE: 14h30.

