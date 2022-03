Oscars 2022 : Zendaya débarque sur le tapis rouge avec ou sans Tom Holland ?

PRIX OSCARS 2022

Zendaya est l’un des acteurs de dunes, nominée pour la meilleure photo et déjà présente sur le tapis rouge. L’a-t-il fait avec ou sans Tom Holland ? On vous dit !

© GettyZendaya sur le tapis rouge.

En 2021, en plus des grandes premières de films, il y a eu quelques révélations romantiques. Parmi eux se trouve celui Tom Holland et Zendaya Ils ont confirmé leur romance après tant d’années d’attente pour les fans. Bien qu’ils l’aient fait à contrecœur, puisqu’ils n’avaient pas d’autre choix après la fuite de photos d’eux en train de s’embrasser, la vérité est que c’est une nouvelle qui a rendu leurs abonnés très heureux.

C’est pourquoi à chaque fois Tom Holland et Zendaya apparaissent en public, la joie de chacun est immense. Eh bien, la confirmation de leur relation était très attendue puisque, depuis qu’ils ont travaillé ensemble dans Spider-Man : Retrouvailles (2017) ont démontré une chimie inégalée. Cependant, même s’ils sont déjà apparus plus d’une fois devant les caméras, leur arrivée au Prix ​​Oscar 2022 était l’une des plus attendues.

Oui ok Spider-Man : Pas de retour à la maisonle dernier film sur lequel ils ont travaillé ensemble, n’est pas nominé pour les shortlists les plus importantes et la présence de Holland est remise en question, Zendaya a été contraint d’y assister. L’actrice a également créé, en 2021, dunes qui est nominé pour le meilleur film et, dans le cadre du casting, doit également faire partie de la grande cérémonie. A tel point que l’interprète est déjà présent sur le tapis rouge.

Cependant, son arrivée a été décevante car elle a traversé le défilé seule ! Tom Holland, quant à lui, brillait par son absence. Reste que cela ne signifie pas que les Britanniques n’assisteront pas à la cérémonie ou, en tout cas, n’apparaîtront que sur le tapis rouge. Ceci est dû au fait Pas de retour à la maison Il fait partie des nominés pour les meilleurs effets visuels et les meilleurs costumes dans un film de science-fiction.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, le dernier long métrage de Spider-Man est l’un des favoris pour remporter le prix Fan Favorite. Cette liste restreinte est en dehors des catégories officielles puisqu’il s’agit d’un prix qui est choisi par les fans. Se pourrait-il que Hollande apparaisse comme une surprise en recevant ladite statuette ? Il reste encore de nombreuses heures Prix ​​Oscar 2022, donc tout peut arriver.

