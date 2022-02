Oscars 2022 : les huit catégories qui seront délivrées hors antenne

PRIX OSCARS 2022

L’Académie a annoncé quelles statuettes seront annoncées avant le début du gala. C’est tout ce que vous devez savoir avant la prochaine cérémonie au Dolby Theatre de Los Angeles.

© GettyLes Oscars seront remis le 27 mars.

Le compte à rebours pour Oscars 2022 C’est déjà commencé et les cinéphiles sont impatients. C’est que c’est la nuit où les acteurs les plus remarquables se réunissent pour célébrer une fois de plus les productions qui ont volé le cœur des téléspectateurs et des critiques. Et bien que le gala dure généralement quelques heures, cette fois la décision a été prise de annoncer huit des catégories hors des ondes.

Meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice… toutes ces nominations auront lieu le 27 mars une fois la cérémonie ouverte dans le Théâtre Dolby à Los Angeles. Malgré le fait que ce sont les moments les plus attendus de la livraison, la vérité est que l’Académie essaiera de raccourcir sa diffusion via les chaînes de télévision et numériques afin de fidéliser le public et d’améliorer sa faible note.

David Rubin, président en charge des prix, s’est chargé de communiquer les catégories dont les lauréats seront annoncés avant le début officiel du gala. De cette façon, dans l’émission, ils incorporeront un bref résumé avec les réactions de ceux qui se lèveront avec leur statuette correspondante. Et cette décision a un fond quelque peu controversé.

C’est qu’il y a quatre ans, les Oscars ont assuré qu’ils élimineraient de la diffusion toutes les catégories faisant référence à des aspects techniques pour les livrer pendant les pauses publicitaires. Cependant, ils ont décidé de se rétracter face à de vives critiques. Cette année la décision semble définitive et les catégories de Meilleur documentaire, meilleur court métrage, meilleur court métrage d’animation, meilleure conception de production, meilleur montage, meilleur son, meilleure bande originale et meilleurs cheveux et maquillage.

Qui n’apparaîtra pas dans l’émission? Ascension, Attica, Summer of Soul (… ou, quand la révolution ne sera pas télévisée), Writing With Fire, The Windshield Wiper, Bestia, Affairs of the Art, Boxballet, Robin Robin, The Dress, Alakachuu, The Long Goodbye, OnMyMind, Veuillez patienter, le roi de Zamunda et Maison Gucci Ce sont les productions qui n’ont pas d’autres nominations et qui n’auront pas leur moment d’antenne lors de la prochaine tranche de ces prix.

