Oscars 2022 : les actrices qui pourraient être nominées

Philip Kingsley Moisture Extreme Après-Shampooing 1000ml

Cate Blanchett, actrice récompensée aux Oscars, a récemment révélé sa toute dernière solution miracle pour les cheveux. L'actrice principale du « Seigneur des anneaux » a avoué son coup de foudre pour le shampooing Philip Kingsley Moisture Extreme Shampooing, qui transforme les cheveux ternes en tresses éblouissantes et les mèches desséchées en boucles ultra-douces. « J'utilise la gamme de shampooings personnalisés de Philip Kingsley. Une visite à son salon new-yorkais vaut son pesant d'or. »- Cate Blanchett, actrice de Hollywood. Conçu avec la vaste expérience Trichological, Philip Kingsley Moisture Extreme Après-Shampooing a été spécifiquement créé pour les boucles serrées extrêmement cassantes et les diverses textures de cheveux de toutes origines ethniques. Il convient également aux cheveux traités chimiquement ou teints, ainsi qu'aux cheveux synthétiques. Il répond aux besoins spécifiques en termes de structure, soin, coiffage et toilette des cheveux africains ou hispaniques ainsi que des cheveux très épais, qui tous sont les plus vulnérables aux dommages potentiels. Ce produit nourrissant en profondeur contient une association soigneusement dosée d'ingrédients extrêmement hydratants, notamment 4 huiles d'origine naturelle qui agissent conjointement pour dynamiser le cheveu, du cortex jusqu'à la couche externe. L'après-shampooing donne un brillant intense et apporte un superbe effet lissant, sans alourdir le cheveu. Contient des nutriments essentiels tels que des protéines, des vitamines A, D, E et B6, du magnésium, du cuivre, du fer, des acides aminés et de l'acide folique, qui sont tous vitaux pour la croissance et la santé du cheveu. Ingrédients principaux: - Huile d'Amande: Améliore la brillance et la douceur des cheveux. - Huile de germe de blé: Huile riche en nutriments, riche en acides gras linoléiques avec une activité de vitamine E. Contient également de la lécithine, qui aide à pénétrer cette huile plus profondément au sein de la matrice du