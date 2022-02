Oscars 2022 : Lady Gaga et autres nominés oubliés

Oscars

La cérémonie de remise des prix la plus importante du cinéma aura lieu le 27 mars. L’Académie a dévoilé ce matin tous les concurrents.

©IMDBLady Gaga avait déjà été nominée en 2019.

Après une longue attente, L’Académie a annoncé les nominés pour participer au prochain épisode de Les Oscars. Le 27 mars, il y aura une livraison qui a déjà commencé avec quelques controverses, comme la nomination pour le meilleur montage qu’elle a reçue Ne lève pas les yeuxà partir de Netflix. Le pouvoir du chiensera celui qui participera au plus grand nombre de catégories, avec 12, parmi lesquelles ses quatre principaux acteurs figurent dans la course : Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee et jusqu’à Jesse Plemons. Parmi les nominés, il y avait quatre grands absents.

Lady Gaga (Meilleure actrice, Maison Gucci)

Avec son rôle de Patricia Reggianipour beaucoup le chanteur qui était déjà nominé pour Une star est née méritait une nouvelle mention dans cet épisode de les oscars. Cependant, dans L’Académie Ils ont décidé de la laisser de côté dans un triplé dans lequel ils concourront Jessica Chastain (Les yeux de Tammy Faye), Olivia Colman (la fille noire), Penelope Cruz (mères parallèles), Nicole Kidman (Être les Ricardos) Oui Kristen Stewart (Spencer). Gaga avait été nominé à toutes les cérémonies de poids, y compris les BAFTA, les SAG Oui les globes dorés.

Denis Villeneuve (Meilleur réalisateur, Dune)

dunes était l’une des surprises parmi les nominés pour le meilleur film. On a supposé qu’il serait reconnu dans les catégories les plus techniques et bien qu’il soit dans la liste principale, son réalisateur acclamé a été complètement ignoré. Heureusement, il a la suite qui arrivera en 2023 en revanche. Peut-être que ça se passe comme Le Seigneur des Anneaux qui a dû attendre le retour du roi pour recevoir (et gagner) des prix dans toutes les grandes catégories.

Caitriona Balfe (meilleure actrice, Belfast)

le protagoniste de Étranger surpris par un rôle émotionnel dans le semi-autobiographique Belfastdans laquelle Kenneth Brangh il a montré au monde à quoi ressemblait l’endroit où il avait grandi. Cependant, pour L’AcadémieBalfe ne méritait pas la même reconnaissance que les autres domaines qui se disputeront un oscar le 27 mars. Ton collègue, Judi Dencha reçu une nomination pour la meilleure actrice dans un second rôle.

Ben Affleck (Meilleur acteur dans un second rôle, The Tender Bar)

Pour beaucoup, quoi Ben Affleck Il a fait en La barre tendre Ce fut l’une des meilleures œuvres de sa carrière. La nomination en les globes dorés Oui les SAG semblait une raison plus que suffisante pour croire qu’il concourrait pour son troisième oscar (le premier en tant qu’acteur), mais n’a finalement rien donné, dans une catégorie où les co-stars de Le pouvoir du chien, Kodi Smit-McPhee Oui Jesse PlemonsCe sont les grands favoris.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂