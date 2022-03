Oscars 2022 : Jessica Chastain sacrée meilleure actrice pour Les Yeux de Tammy Faye

La gagnante de l’Oscar de la meilleure actrice principale vient d’être annoncée, et l’honneur revient à Jessica Chastain pour Les yeux de Tammy Faye. D’après le documentaire du même nom, Les yeux de Tammy Faye sert de biopic de l’évangéliste Tammy Faye Bakker, de ses humbles débuts à l’ascension et à la chute de sa carrière de télévangéliste. Chastain, qui a également été producteur, était méconnaissable et pourtant puissamment convaincant dans le rôle.

Chastain était en bonne compagnie pour ce prix, ce qui fait que tout le monde devinait qui finirait par gagner. Même ainsi, il y avait eu beaucoup de spéculations sur le fait que Stewart remporterait l’Oscar, car elle avait grandement impressionné les critiques et les téléspectateurs avec sa performance. Les autres nominés comprenaient Olivia Colman (La fille perdue), Penelope Cruz (Mères parallèles), Nicole Kidman (Être les Ricardo) et Kristen Stewart (Spencer).

La grande victoire a suivi de nombreux autres grands prix remis à d’autres talents lors de la cérémonie. Plus tôt dans la soirée, Ariana DeBose est entrée dans l’histoire en remportant le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans la comédie musicale de Steven Spielberg. West Side Story. Cela a fait d’elle la première femme de couleur ouvertement queer de l’histoire à remporter un Oscar d’acteur. Troy Kotsur de CODA est également entré dans l’histoire en tant que premier homme sourd à remporter un Oscar d’acteur pour sa victoire du meilleur acteur dans un second rôle.

Les yeux de Tammy Faye est réalisé par Michael Showalter et écrit par Abe Sylvia. Avec Jessica Chastain en tête, le film met également en vedette Andrew Garfield dans le rôle de son mari, Jim Bakker. Cherry Jones et Vincent D’Onofrio jouent également. Le film n’a pas exactement allumé le box-office, mais a recueilli des critiques positives avec des éloges particuliers pour la performance de Chastain. En plus de son Oscar, le rôle a également valu à Chastain des victoires aux Sag Awards, aux Critics Choice Awards et aux Golden Globe Awards.

« Je voulais tellement raconter son histoire », a déclaré Chastain à propos de son désir de faire le biopic, par W Magazine. « Et en fait, les réalisateurs de documentaires étaient si gentils. Ils m’ont dit récemment que lors de notre première rencontre, juste avant de me donner les droits de l’histoire, ils se disaient : ‘Je ne pense pas que Jessica puisse faire ça.’ Ils m’ont tellement soutenu et m’ont donné des centaines d’heures de séquences inutilisées du doc. Ils ont absolument fait un acte de foi en me permettant de raconter son histoire. »

Pour obtenir le bon look, Chastain a ajouté : « Tammy a une forme de visage tellement différente. Elle est plus carrée que moi. J’ai travaillé avec la maquilleuse Linda Dowds sur tous mes films, et nous en parlons depuis des années. – J’ai étudié Tammy pendant sept ans. Donc, oui, on parlait de maquillage. On trouvait des interviews où elle disait le produit exact qu’elle utilisait. Toujours du mascara waterproof, toujours. Les seules images de [her with mascara coming down her face] sont tirés d’émissions télévisées de sketchs comiques. »

