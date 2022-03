Oscars 2022 EN DIRECT : minute par minute avec tous les nominés et gagnants

L’attente est terminée et Académie des arts et des sciences du cinéma Il vit déjà une de ses nuits les plus spéciales avec le Prix ​​Oscar 2022. Après une édition passée traversée par la pandémie de Coronavirus, les grandes célébrités reviennent à une ancienne normalité et se retrouvent au légendaire Dolby Theatre de Los Angeles. La cérémonie s’annonce inoubliable et elle le sera sûrement pour les gagnants de la soirée.

des étoiles comme Nicole Kidman, Andrew Garfield, Timothée Chalamet, Zendaya et Jessica Chastain Elles ont foulé le tapis rouge en avant-première avec des looks instantanément commentés par le public sur les réseaux sociaux. Les mêmes personnes qui cette journée remettront un prix à un film spécifique avec le #Favori des fanspeu importe si elle fait partie des présélections ou non, puisqu’elle sera la favorite du peuple sans vote de l’Académie.

Après trois éditions sans chef d’orchestre, Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes seront aux premières loges de la cérémonie, aux côtés de grands présentateurs tels que Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock, Yuh-Jung Youn, Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek et Uma Thurman, entre autres. Ils annonceront tous les gagnants de la soirée, que vous pouvez voir ci-dessous. Passez en revue toutes les nominations et leurs gagnants !

Nominés et gagnants des Oscars 2022

+Meilleur film

-Belfast

– CODA

– Ne lève pas les yeux

– Conduire ma voiture

-Dune

-Roi Richard

– Pizza Réglisse

– L’allée des âmes perdues

– Le pouvoir du chien

-West Side Story

+Meilleure réalisation

– Jane Campion (Le pouvoir du chien)

-Kenneth Branagh (Belfast)

– Paul Thomas Anderson (Pizza Réglisse)

– Ryusuke Hamaguchi (Conduis ma voiture)

-Steven Spielberg (West Side Story)

+Meilleur acteur

-Will Smith (Roi Richard)

– Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien)

– Andrew Garfield (Tic, tic… Boum !)

– Denzel Washington (La Tragédie de Macbeth)

– Javier Bardem (Être les Ricardos)

+Meilleure actrice

– Jessica Chastain (Les Yeux de Tammy Faye)

– Olivia Colman (La fille perdue)

– Penelope Cruz (‘Mères Parlelas)

– Nicole Kidman (Être les Ricardo)

-Kristen Stewart (Spencer)

+Meilleur acteur dans un second rôle

– Kodi Smit-McPhee (Le pouvoir du chien)

-Troy Kotsur (CODA)

– Ciarán Hinds (Belfast)

– Jesse Plemons (Le pouvoir du chien)

– J.K. Simmons (Être les Ricardos)

+Meilleure actrice dans un second rôle

– Ariana DeBose (West Side Story) | GAGNANT

-Judi Dench (Belfast)

– Kirsten Dunst (Le pouvoir du chien)

– Jessie Buckley (La fille perdue)

– Aunjanue Ellis (Roi Richard)

+Meilleur scénario original

-Belfast

– Ne lève pas les yeux

-Roi Richard

– Pizza Réglisse

– La pire personne du monde

+ Meilleur scénario adapté

– Jane Campion (Le pouvoir du chien)

– Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth (Dune)

– Sian Heder (CODA)

– Maggie Gyllenhaal (La fille perdue)

– Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe (Conduis ma voiture)

+Meilleur film international

– Conduire ma voiture (Japon)

– Fuir (Danemark)

– La pire personne du monde (Norvège)

– C’était La Main de Dieu (Italie)

– Lunana : Un Yak dans la salle de classe (Bhoutan)

+Meilleur documentaire

-Ascension

– Attique

– Fuir

-Été de l’âme

-Ecrire avec le feu

+Meilleur court métrage documentaire

– Audible

– Conduis-moi à la maison

– La reine du basket | GAGNANT

– Trois chansons pour Benazir

– Quand nous étions des intimidateurs

+Meilleure photographie

– Dunes | GAGNANT

– Le pouvoir du chien

-La Tragédie de Macbeth

– L’allée des âmes perdues

-West Side Story

+Meilleurs effets visuels

– Dunes | GAGNANT

– Spider-Man : Pas de retour à la maison

– Pas le temps de mourir

– Shang-Chi et la légende des dix anneaux

– FreeGuy

+Meilleure chanson originale

– « Soyez vivant » (Roi Richard)

– « Fais les chenilles (charme)

– « Pas le temps de mourir »

– « Down to Joy » (Belfast)

– D’une manière ou d’une autre, vous le faites (quatre bons jours)

+Meilleur film d’animation

– charme

– Fuir

-Luca

– Les Mitchell contre les Machines

– Raya et le dernier dragon

+Meilleur maquillage et coiffure

– À venir 2 Amérique

– Cruelle

-Dune

– Les yeux de Tammy Faye | GAGNANT

-Maison Gucci

+Meilleur déguisement

– Cruelle

-Cyrano

-Dune

-Allée des cauchemars

-West Side Story

+Meilleure édition

– Ne lève pas les yeux

-Dune

-Roi Richard

– Le pouvoir du chien

– Tic, tic… Boum !

+ Meilleur son

-Belfast

– Dunes | GAGNANT

– Pas le temps de mourir

– Le pouvoir du chien

-West Side Story

+Meilleure conception de production

– Dunes | GAGNANT

-Allée des cauchemars

– Le pouvoir du chien

-La Tragédie de Macbeth

-West Side Story

+Meilleur court métrage d’action en direct

– Wing Kachuu – Prendre et courir

– La robe

– Le long au revoir | GAGNANT

– Dans mes pensées

– Attendez svp

+Meilleur court métrage d’animation

-Affaires d’art

– Bête

– Boxballet

-Robin Robin

– L’essuie-glace | GAGNANT

+Meilleure bande son

– Ne lève pas les yeux

– Dunes | GAGNANT

– charme

– Mères parallèles

– Le pouvoir du chien

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂