Oscars 2022 : CODA remporte le prix du meilleur film

Dimanche, la 94e cérémonie des Oscars a eu lieu au Dolby Theatre à Hollywood, en Californie. Bien que huit catégories aient été récompensées lors d’un événement mineur avant le spectacle, ce dont les trois animatrices – Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes – ont plaisanté lors de la cérémonie d’ouverture du spectacle, la catégorie Meilleur film a reçu sa place d’honneur habituelle à la fin du spectacle. Les prix de cette année récompensent les films sortis entre le 1er mars et le 31 décembre 2021.

Cette année, les nominés du meilleur film comprenaient le film Belfast, réalisé par Kenneth Branagh et avec Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe et Jamie Dornan. Ainsi que le gagnant du meilleur acteur Will Smith’s Roi Richardréalisé par Reinaldo Marcus Green, Ne lève pas les yeuxréalisé par Adam McKay et mettant en vedette Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, et plus encore, Pizza Réglisseréalisé par Paul Thomas Anderson et mettant en vedette Cooper Hoffman et Alana Haim, ainsi que CODA, Conduire ma voiture, Dune, Allée des cauchemars, Le pouvoir du chien et West Side Story.

Ramener à la maison la meilleure photo était CODAce qui en fait le premier casting composé d’acteurs à prédominance sourde/malentendante dans des rôles principaux et le premier film directement diffusé en streaming à remporter la catégorie Meilleur film. CODA a remporté trois Oscars à la 94e cérémonie des Oscars, dont celui du meilleur film. L’écrivain et réalisateur Sian Heder a également remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté. Pour le troisième Oscar, Troy Kotsude est devenu le premier acteur sourd à remporter l’Oscar de l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Le film suit l’histoire d’une enfant d’adultes sourds, aussi appelée CODA (d’où le titre du film), Ruby (Emilia Jones), la seule personne entendante de sa famille. Lorsque Ruby a la chance de poursuivre des études musicales à la prestigieuse Berklee School of Music de Boston, elle est déchirée entre la peur d’abandonner sa famille alors que leur entreprise est menacée et son amour de la musique. Le casting du film comprend également les stars Eugenio Derbez et Daniel Durant.

CODA a également marqué l’histoire aux 75e British Academy Film Awards, en remportant deux, dont celui du meilleur second rôle masculin pour Kotsur, faisant de lui le premier sourd à remporter un BAFTA. Puis, lors des 28e Screen Actors Guild Awards, le film est de nouveau entré dans l’histoire lorsque Kotsur, Matlin et Durant sont devenus les premiers artistes sourds à remporter un prix SAG, Jones, Derbez et Ferdia Walsh-Peelo pour la performance exceptionnelle d’un casting dans un Film.

CODA Troy Kotsur est entré dans l’histoire aux Oscars de dimanche en tant que deuxième acteur sourd à remporter l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Le premier acteur sourd à remporter un Oscar était son CODA co-vedette et épouse à l’écran Marlee Matlin, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 1986 pour Enfants d’un Dieu inférieur. Cependant, il entre dans l’histoire en tant que premier acteur masculin sourd à remporter un Oscar dans la catégorie.

Kotsur a reconnu le moment monumental dans son discours d’acceptation, « Ceci est dédié à la communauté sourde. Le CODA communauté. La communauté des personnes handicapées. » Puis, il a fait une pause et a ajouté : « C’est notre moment. »

Le rôle de Kotsur dans CODA lui a déjà valu de nombreuses distinctions. Il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle aux Screen Actors Guild Awards de cette année, au British Actor Film Award et aux Critics Choice Awards. Il a également remporté la victoire de Bes Supporting Male aux Independent Spirit Award et Gotham Independent Film Awards.





