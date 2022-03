Oscars 2022 : ce sont tous les présentateurs qui seront à la cérémonie

OSCAR 2022

L’événement cinématographique aura lieu le dimanche 27 mars prochain au Dolby Theatre de Los Angeles, aux États-Unis. Ensuite, nous vous donnons tous les détails que vous devez savoir.

La 94e édition du Prix ​​Oscar Ils sont plus proches que jamais puisqu’ils auront lieu dimanche prochain, le 27 mars, au Dolby Theatre de Los Angeles, aux États-Unis. Cette année, l’événement cinématographique reviendra à la normale après deux ans de pandémie de coronavirus.

Le gala montrera la présence d’acteurs et d’actrices célèbres, en plus des nominés. Tour à tour, il disposera de trois hôtesses : Amy Schumer, Wanda Sykes et Regina Hallqui divisera la cérémonie en trois parties.

Ce sont eux qui dirigeront l’événement en charge et présenteront les interprétations musicales des chansons nominées pour le meilleur thème. Cependant, il y aura d’autres présentateurs :

Ruth E. Carter

Kévin Costner

Lady Gaga

Lily James

Zoé Kravitz

Mila Kunis

Jean Leguizamo

Simu Liu

rami maleck

Lupita Nyong’o

Rose Pérez

Chris Rock

Naomi Scott

John Travolta

umma thurman

Wesley Snipes.

Qui étaient les précédents présentateurs des Oscars ?

2017 et 2018 : Jimmy Kimmel

2016 : Chris Rock

2015 : Neil Patrick Harris

2014 : Ellen DeGeneres

2013 : Seth Mc Farlane

2012 : Billy Cristal

3 acteurs qui ont été nominés pour les Oscars mais n’ont jamais été choisis

Les Prix ​​Oscar ils sont l’une des plus grandes reconnaissances qu’un acteur ou une actrice puisse gagner. Cependant, beaucoup d’entre eux sont nominés, mais n’ont pas réussi à ramener la statuette chez eux. Qui sont-ils?

Willem Dafoe

Il fait partie des artistes qui figuraient sur les listes des nominés, mais n’a jusqu’à présent obtenu aucune statuette au cours de ses cinq décennies de carrière. A ce jour, il a obtenu 4 nominations. Le premier est venu en 1986 par Platoon. Le prochain serait déjà en l’an 2000 pour L’Ombre du vampire et, près de deux décennies plus tard, les deux suivants. En 2017 par The Florida Project et 2018 par Van Gogh, aux portes de l’éternité.

Saoirse Ronan

Elle fait partie des actrices qui n’atteignent pas l’âge de 30 ans, mais est considérée comme l’une des meilleures actrices de sa génération. Jusqu’à présent, elle a été nominée 4 fois pour les Oscars tout au long de sa carrière, mais n’en a remporté aucun.

La première nomination qu’elle a reçue remonte à 2007 pour la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Joe Wright’s Atonement. Brooklyn suivrait en 2015, Lady Bird en 2017 et Little Women en 2019.

michelle williams

Michelle est l’une des plus jeunes actrices de l’industrie et a peu à peu marqué son territoire. Elle est connue pour faire partie de productions indépendantes et a été nominée 4 fois aux Oscars.

La première nomination remonte à Brokeback Mountain en 2006. Il a également été reconnu avec Blue Valentine (2010), My Week with Marilyn (2012) et Manchester by the Sea (2016).

