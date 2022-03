Oscars 2022 : ce n’était pas le cas "Spider-Man : Pas de retour à la maison"c’est le vrai gagnant du Fan Favorite

PRIX OSCARS 2022

Cette cérémonie des Oscars 2022 a ajouté une catégorie pour donner aux fans la possibilité de voir leurs acteurs préférés récompensés : le Fan Favorite. Mais a-t-il répondu aux attentes ? Découvrez qui a remporté le prix.

©MerveilleTom Holland dans le rôle de Spider-Man

Les Prix ​​Oscar 2022 a repris forme après deux ans de pandémie, mais il y a quelque chose qui n’a pas changé : les vives polémiques qui l’ont entourée. En effet, outre le fait que l’Académie a supprimé certaines listes restreintes de la diffusion en direct, ce qui a irrité plus d’un acteur, elle n’a pas non plus nommé certains blockbusters de 2021. Parmi eux se trouve Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Le film, mettant en vedette Tom Holland, a été l’un des grands succès de l’année dernière et, pour de nombreux fans de Marvel, il méritait une plus grande place dans les films. Prix ​​Oscar 2022. Cependant, cela ne s’est pas produit et les fans de la franchise de divertissement ont attiré l’attention de The Academy afin qu’ils puissent avoir une place. C’est pourquoi ils ont ouvert ce genre de liste Fan Favorite dans laquelle les fans pouvaient voter pour leur film préféré.

Les nominations étant connues jusqu’au 3 mars, les adeptes de n’importe quel long métrage résidant aux États-Unis avaient la possibilité de voter pour leur film préféré. C’est ainsi, plus d’un expert en est venu à croire que ce prix allait être exclusif à Spider-Man : Pas de retour à la maison, mais ça c’est pas passé comme ça! C’est parce que celui qui a remporté le prix était Armée des morts.

Un résultat qui, sans aucun doute, a surpris tout le monde et laissé les fans complètement choqués. De plus, selon Variété, Spider-Man : Pas de retour à la maison Il était à la quatrième place, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas répondu aux attentes. Bien que, d’après ce que disent les fans, ce résultat est lié au fait qu’ils n’ont voté que pour les États-Unis et non pour le reste du monde.

