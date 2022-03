Oscars 2022 : Bradley Cooper débarque sur le tapis rouge accompagné d’une femme

PRIX OSCARS 2022

Bradley Cooper n’est pas nominé pour le meilleur acteur, mais son film, Allée des cauchemars est entré dans la liste restreinte du meilleur film. Dès lors, l’acteur est apparu sur le tapis rouge, mais il ne l’a pas fait tout seul !

© GettyBradley Cooper

Bradley Cooper est l’un des acteurs les plus connus au monde et, pour cette raison, il ne pouvait pas manquer le Oscars 2022. De plus, bien sûr, il y a aussi le fait que son dernier film, Allée des cauchemarsest nominé pour le meilleur film de 2021. Le long métrage est disponible via Star Plus et a été l’un de ceux choisis par The Academy pour sa mise en scène et son intrigue captivante.

Le synopsis officiel de Allée des cauchemars ça dit: « Du visionnaire Guillermo del Toro vient un thriller psychologique sur la manipulation d’un homme qui fait équipe avec un psychiatre privé et avec qui il escroque les hommes les plus importants de la haute société new-yorkaise des années 1940.”. En elle, Bradley Cooper donne vie au grand protagoniste et montre sa version la plus agressive et terrifiante en tant qu’acteur.

Bien sûr, apparemment, un tel travail ne lui a pas valu une nomination pour le meilleur acteur, mais même ainsi, il ne pouvait pas manquer le Prix ​​Oscar. Son film est l’un de ceux considérés comme remportant la plus haute récompense, à tel point que Cooper est déjà présent sur le tapis rouge. Cependant, il convient de noter qu’il ne l’a pas fait comme prévu, mais est également arrivé très bien accompagné.

Qui est entré dans le petit et le grand défilé des Prix ​​Oscar près de Bradley Cooper c’était sa mère, Gloria Campano. Il y a beaucoup d’acteurs qui, lorsqu’ils n’ont pas de compagnon, décident de partir avec leurs parents et, bien sûr, le cas de Cooper ne pourrait pas être moindre. Malgré tout, il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que l’acteur est présent à la cérémonie avec sa mère.

Avec un look saisissant, mais fidèle au gala que les Oscars méritent de sa part et un costume impeccable de sa part, Cooper et Camano ont attiré tous les regards sur le tapis rouge. On ignore encore s’il pourra remporter la plus haute distinction, mais une chose est sûre : l’interprète passera une excellente soirée avec sa mère.

