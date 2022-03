Oscars 2022 : Andrew Garfield s’est penché sur le manque de nominations pour Spider-Man

in

PRIX OSCARS 2022

Le protagoniste de tick, tick… BOUM ! est l’un des grands candidats à devenir le meilleur acteur. Que pensez-vous de l’exclusion de Marvel dans la livraison ?

© GettyAndrew Garfield, nominé pour le meilleur acteur aux Oscars 2022.

Le compte à rebours est presque terminé ! Les Oscars 2022 ils auront leur nouvelle édition la prochaine fois 27 mars au Dolby Theatre de Los Angeles. Et tandis que tous les regards sont tournés vers les nominés du meilleur film, de nombreux téléspectateurs ne peuvent pas oublier l’absence du grand phénomène de 2021 : Spider-Man : Pas de retour à la maison. Tellement que Andrew Garfield Il a donné son avis sur la polémique et a précisé sa position.

La théorie des adeptes de Univers cinématographique Marvel – et même Kevin Feige lui-même – assure qu’il existe un parti pris de l’Académie envers les films de super-héros. C’est que, dans toute l’histoire de l’entreprise, seuls Panthère noire a réussi à se démarquer et à obtenir une nomination grâce aux effets visuels ou aux aspects techniques. Le troisième film solo de Tom Holland semblait être le film qui allait faire la différence.

Ça n’a pas eu lieu : la rencontre de l’actuel Peter Parker avec ses prédécesseurs Tobey Maguire et Andrew Garfield, ce n’était pas suffisant pour les Oscars. Cependant, c’était l’interprétation du dernier d’entre eux en tant que Jonathan Larson dans la comédie musicale Netflix, tic, tic… BOUM ! De cette façon, il se présente comme l’un des candidats pour prendre sa statuette du meilleur acteur. Mais… que pensez-vous de l’exclusion de homme araignée?

En dialogue comme Jimmy Kimmel, le Britannique a été interrogé sur cette absence qui inquiète tant les fans du MCU. Comme il l’a démontré dans les mois qui ont précédé la sortie du film, il est un expert pour esquiver les questions embarrassantes et déguiser la vérité. « C’est un grand film. Jon Watts a rassemblé toutes ces histoires différentes et ne l’a pas rendue cynique. lui a fait sentir totalement sincère et important», a commencé Garfield.

Loin de susciter la polémique du fait de son exclusion dans l’opus 2022, il a soutenu : «J’adore cette idée de destin et que si mon Peter Parker et moi n’avions pas atterri dans l’univers de Tom Holland, j’aurais pu perdre MJ si je n’avais pas été là pour la rattraper. Ou il aurait pu emprunter un chemin sombre si Tobey n’avait pas été là pour l’aider. Nous y avons été appelés pour une raison précise de fraternité. C’est beau pour moi, j’adore ça”.

