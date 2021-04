Oscars 2021: toute la vérité sur Mank

Les Prix ​​Oscar sont au coin de la rue. Dans cette quatre-vingt-treizième édition, qui aura lieu à la gare Union Station de Los Angeles le 25 avril, non seulement les différentes statuettes seront livrées, mais la survie de l’industrie cinématographique sera célébrée.

Après une année pandémique, où de nombreux cinémas du monde entier ont fermé leurs portes, c’est tout un exploit qu’il y a Prix ​​Oscar à réaliser, où en plus des grands films, la réadaptation des idées des producteurs et des réalisateurs sera également prise en compte. Est-ce que beaucoup d’entre eux ont laissé les salles de côté pour que leurs films soient diffusés sur des plateformes de streaming.







Tel est le cas de Mank, le film réalisé par David Fincher et qui s’est imposé comme le favori des critiques avec dix nominations à différentes sélections. Ce long métrage se déroule dans le Hollywood des années 1940 et est basé sur la vie d’Herman Mankiewicz, qui était considéré comme un génie incompris dans l’industrie et qui, grâce à ce film, a cessé d’être oublié dans l’histoire.

Qui était Herman Mankiewicz?

Le film raconte qu’en 1940, le grand Orson Welles obtint une totale liberté de création pour un projet dans lequel il recruta Herman Mankiewicz, qui dicta le scénario à sa secrétaire (Lilly Collins), qui nota quelques similitudes entre le protagoniste et William Randolph Hearst. Mais qui était ce génie autodestructeur et pourquoi a-t-il disparu des studios hollywoodiens?

Né le 7 novembre 1987 à New York, Mankiewicz est l’aîné de trois frères et sœurs. À 19 ans, il est diplômé de l’Université de Columbia, puis a rejoint l’armée servant dans les Marines, jusqu’à ce qu’il devienne correspondant pour un journal de Berlin.

Gary Oldman comme Mank. Photo: (IMDB)



En 1922, il a catapulté sa carrière aux États-Unis en écrivant pour Vanity Fair, The New York Times et The New Yorker. Avec le stylo comme bannière, il a brillé en faisant sien son nom et acclamé à Hollywood, où il est arrivé grâce à Paramount, le studio où il a commencé la vie dont il a toujours rêvé: écrire pour le cinéma.

Son autodestruction était due à sa manie d’être collé à la bouteille, mais même ainsi, cela ne l’a jamais empêché de se consacrer comme le grand analyste de scénario, de retoucher tout ce qui lui venait et, en plus, d’avoir 20 films muets comme un co-auteur, bien que toujours non crédité. Sa plus grande réussite a été de battre Welles avant que la Writers Guild soit mentionnée dans les titres de Citoyen Kane.

C’est ainsi que l’arrivée de Mank à Paramount est montrée dans le film. Photo: (IMDB)



Le film de Fincher raconte la vie de Mank à partir de 1939, après un accident de voiture qui le laissera longtemps prostré. L’histoire elle-même montre un déclin constant jusqu’à sa mort en 1953 en raison de l’alcoolisme, mais toujours pris en charge et protégé par son jeune frère, Joseph L.Mankiewicz, qu’il a vu triompher après l’avoir emmené à Paramount où il s’est établi comme l’auteur original de des œuvres telles que Cléopâtre, Naked Eve et plus encore. Sa vie sera-t-elle une raison de donner à Fincher Prix ​​Oscar?