Oscars 2021: quand et comment voir la cérémonie par pays

La saison des récompenses arrive à la dernière ligne droite et culminera avec la 93e édition des Oscars 2021, lors d’une cérémonie qui devait avoir lieu il y a quelques mois, mais a changé sa date en raison de la pandémie de coronavirus, qui forcera le respect de protocoles stricts pour garantir la sécurité de toutes les personnes qui assisteront à l’événement le plus prestigieux d’Hollywood. Voyez quand il le sera, son horaire et sur quelle chaîne vous pouvez le regarder!

On a beaucoup parlé de ce que la célébration de la Oscars de cette année par le Covid-19 et Tout indique que le gros pari sera une récompense en face à face et non de manière virtuelle par le biais d’appels vidéo comme cela s’est produit dans d’autres remises de prix, comme les Emmy Awards, les Golden Globes ou les SAG Awards, qui ont marqué le chemin des Oscars avec leurs lauréats.

Le lieu assigné historiquement est le Dolby Theatre, dans un espace pouvant accueillir 3400 personnes, mais pour cette occasion, ils seront mobilisés à la gare Union Station au centre-ville de Los Angeles, Comme signalé Date limite. La principale raison du changement de lieu est que permet une plus grande distance et des mesures de sécurité peuvent être appliquées de manière plus simple.

+ Qui sont les nominés pour les Oscars 2021?

Le 15 mars, un événement virtuel a eu lieu avec Nick Jonas et Priyanka Chopra, qui présenté chacun des candidats qui concourront dans les 23 catégories. La liste complète des nominés Vous pouvez le trouver ici. Mankpar David Fincher, mène les nominations avec 10 et il ressort que C’est la première fois en 93 ans que deux femmes sont nominées pour la meilleure réalisation: Émeraude Fennell par une jeune femme prometteuse et Chloé Zhao par Nomadland.

+ Quand auront lieu les Oscars 2021?

La numéro d’édition 93 des Prix ​​des arts et des sciences de la Hollywood Academy of Motion Picture Arts and Sciences sera le dimanche 25 avril 2021. Comme nous l’avons mentionné, la crise sanitaire a contraint la date à être reportée, étirant ainsi également la possibilité de considérer les films, puisqu’ils ont donné le temps de sortie jusqu’au 28 février.

+ Sur quelle chaîne regarder les Oscars 2021?

La transmission officielle se fera sur différents canaux, selon le pays où vous vous trouvez. Comme il est d’usage, en Amérique latine, ils peuvent être vus à travers l’écran des séries TNT et TNT, avec sa langue d’origine, tandis que aux États-Unis, il sera vu sur ABC et en Espagne via Movistar +.

+ A quelle heure voir les Oscars 2021?

États Unis: 20 h 00 (HE) / 17 h 00 (PT)

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua: 18h00

Mexique, Colombie, Pérou et Équateur: 19H00

Chili, Bolivie, Venezuela, Porto Rico et République dominicaine: 20:00

Argentine, Uruguay, Brésil et Paraguay: 21H00

Espagne: 02:00 le lundi 26