Oscars 2021: moments historiques et victoires pour la diversité aux Oscars

Après une année remplie de multiples calculs raciaux et d’appels à une plus grande diversité dans les médias et les films, la liste des lauréats des Oscars 2021 est peut-être la plus diversifiée à ce jour.

Les Oscars ont une longue et impardonnable histoire de négligence des personnes de couleur et des femmes qui travaillent à la fois devant et dans les coulisses.

L’année dernière, un seul acteur noir, Cynthia Erivo, a été nominé lors de la cérémonie. Cela s’est produit même après qu’April Reign a déclenché le mouvement #OscarsSoWhite pour contester le manque de diversité persistant dans la liste blanche des nominés par intérim en 2015 et 2016.

Le mouvement a eu un succès retardé car 2021 a vu un nombre record d’acteurs de couleur gagner des nominations. Les téléspectateurs ont attendu avec impatience pour voir si ces nominations se transformeraient réellement en victoires historiques, et beaucoup se sont trouvés satisfaits des résultats – du moins pour le moment.

Célébrer les premières peut être une ligne compliquée à parcourir. Comment embrasser et honorer la diversité sans ignorer son absence historique et persistante?

Nous savons que tous les gagnants sont talentueux et méritants, mais nous connaissons aussi, et oublions souvent, les nombreuses personnes talentueuses de couleur qui n’ont jamais atteint la scène des Oscars avant eux.

Il faut également reconnaître que si les films avec un plus grand nombre de personnages divers se sont mieux comportés au box-office cette année, les restrictions de pandémie ont empêché des productions beaucoup plus importantes, généralement à dominance blanche, qui auraient pu blanchir la concurrence.

Les Oscars sont constamment interrogés et critiqués pour avoir coché une case de diversité une fois tous les deux ans tout en conservant une liste d’hommes à prédominance blanche. Seul le temps nous dira si cette année provoquera une nouvelle vague de diversité continue.

Pour l’instant, cependant, nous pouvons continuer à tenir la cérémonie de remise de prix pour responsable tout en célébrant certains moments historiques et révolutionnaires des Oscars.

Utilisant la plateforme pour ouvrir la voie aux personnes de couleur, ces gagnants historiques sont la preuve vivante que la diversité compte.

Plusieurs jalons ont eu lieu lors de la 93e cérémonie des Oscars, et même si nous pouvons tous convenir que certaines de ces victoires auraient dû se produire plus tôt, nous devrions tout de même célébrer l’excellence de ces divers lauréats.

Quelles ont été les victoires historiques pour la diversité aux Oscars 2021?

Chloé Zhao: la première femme de couleur à remporter l’Oscar de la meilleure réalisation.

Zhao, une cinéaste chinoise, est devenue la première femme de couleur et la deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur pour son film «Nomadland».

C’était la première année que plus d’une réalisatrice était nominée dans la catégorie alors que Zhao partageait l’espace avec Emerald Fennell pour son film «Promising Young Woman».

Le prix avait déjà été décerné à Katheryn Bigelow pour son film «Hurt Locker» en 2010, ce qui signifie que cela fait 11 ans que la statue a été remise à une réalisatrice.

Zhao a également remporté le prix du meilleur film, devenant la deuxième femme asiatique à remporter le prix après la victoire historique de Kwak Sin-ae en 2020 pour «Parasite».

Mia Neal et Jamika Wilson: les premiers lauréats noirs de l’Oscar du maquillage et de la coiffure.

Les deux femmes partagent le prix avec le maquilleur Sergio Lopez-Rivera pour leurs efforts conjoints sur «Ma Rainey’s Black Bottom».

Les femmes noires dans la coiffure et le maquillage jouent un rôle crucial dans la création de personnages noirs qui représentent et coiffent avec précision. La signification de leur victoire n’a pas été perdue pour Neal et Wilson.

« Je me tiens ici, alors que Jamika et moi brisons ce plafond de verre, avec tellement d’excitation pour l’avenir », a déclaré le chef du département coiffure Neal. Bien sûr, il est dommage que le plafond de verre ait semblé impénétrable depuis si longtemps, mais chaque fissure crée un espace pour d’autres femmes.

« Je peux imaginer des femmes trans noires qui se tiennent ici, et des sœurs asiatiques, et nos sœurs latines, et des femmes autochtones, et je sais qu’un jour ce ne sera pas inhabituel ou révolutionnaire, ce sera juste normal », a poursuivi Neal.

Travon Free: le premier Black lauréat de l’Oscar du meilleur court métrage (Live Action).

Free, qui a co-réalisé «Two Distant Strangers», n’a été précédé que de trois autres nominés noirs dans cette catégorie.

Encore une fois, conscient de l’importance de cette plateforme, Free a exprimé son espoir que le public devienne de plus en plus conscient de l’expérience des Noirs.

« James Baldwin a dit un jour que la chose la plus méprisable qu’une personne puisse être est indifférente à la douleur des autres », a déclaré Free. « Alors je vous demande juste de ne pas être indifférent, s’il vous plaît, ne soyez pas indifférent à notre douleur. »

Youn Yuh-Jung: la première femme coréenne à remporter l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Alors que les personnes de couleur ont été nominées assez largement dans toutes les catégories d’acteurs, les catégories de soutien sont celles où elles ont vraiment prévalu.

Youn est devenue la deuxième actrice asiatique à remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans «Minari», tandis que Daniel Kaluuya a remporté le prix correspondant du meilleur acteur dans un second rôle son rôle dans «Judas et le Messie noir».

La co-vedette de Youn, Steven Yeun, est également entrée dans l’histoire en devenant le tout premier acteur américano-asiatique à être nominé pour l’Oscar du meilleur acteur.

Riz Ahmed a également été nominé dans cette catégorie pour son rôle dans «The Sound Of Metal». Ahmed est le premier musulman à être nominé pour le meilleur acteur et la première personne d’origine pakistanaise à être nominée dans n’importe quelle catégorie aux Oscars.

Hollywood a certainement encore un long chemin à parcourir, mais les récompenses de la nuit dernière ont fait des progrès vers une plus grande représentation pour beaucoup et cela mérite d’être célébré!

