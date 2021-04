Oscars 2021: Marisa Tomei aurait gagné par erreur

Le 25 avril, le Prix ​​Oscar Ils fêteront leur quatre-vingt-treizième édition à la gare Union de Los Angeles, donnant ainsi la note choquante de la saison de récompenses la plus difficile de ces derniers temps. C’est que, tous les nominés devront être présents en personne pour recevoir leurs prix.

Cependant, l’histoire de la Prix ​​Oscar Il est très long et, parmi les anecdotes les plus commentées, il y a celui avec Marisa Tomei. L’interprète a été nominé en 1993 pour Mon cousin vinny pour la meilleure actrice, mais les chances de sa victoire étaient plus que faibles.

Marisa Tomei dans son rôle de My Cousin Vinny. Photo: (IMDB)



Cependant, et à la surprise de tous, Tomei a remporté la plus haute distinction à un moment où sa filmographie était réduite à des projets de deuxième division. En fait, dans cette édition, il a concouru avec des visages plus connus, tels que Miranda Richardson, Vanessa Redgrave et Judy Davis, qui était la favorite selon les critiques.

Mais ensuite, le livreur Jack Palance a prononcé le nom de Marisa Tomei comme la meilleure actrice du moment. Et, c’est à ce moment-là même qu’est née la théorie qui la hantait tout au long de sa carrière: est-il vrai qu’elle était la bonne? Le livreur était-il confus?

De plus, la situation s’est aggravée en 1994 lorsque The Hollywood Reporter a découvert une rumeur selon laquelle Palance ne pouvait pas lire clairement la carte parce qu’il était sous l’influence de l’alcool. Mais, cette rumeur a augmenté en 1997 lorsque le critique Rex Reed a affirmé que le présentateur était « ivre ou élevé« Et que le vrai gagnant est resté caché grâce à un »conspiration massive de l’Académie».

Marisa Tomei avec l’Oscar a remporté en 1993. Photo: (Getty)



Malgré tout, ces propos qui tourmentaient la vie et la carrière de Marisa Tomei, qui devait toujours rester stable une fois consultée, ont été totalement démentis en 2017.. Cette année-là, au cours de la Prix ​​Oscar, La La Land a été annoncée comme la meilleure image, mais c’était une erreur et, en même temps, elle a été modifiée en donnant la statuette à Moonlight.

« Les rumeurs semblaient supposer que Palance avait lu le mauvais nom, l’Académie jouerait le jeu en prétendant qu’elle était la gagnante légitime. C’est pourquoi l’erreur dans cette édition est une justification pour Tomei: elle a montré que, en cas d’erreur, le personnel est prêt et prêt à la corriger.», Ont-ils assuré dans le Washington Post. En d’autres termes, l’actrice si critiquée méritait vraiment la grande statuette.