Oscars 2021: les meilleures chutes

Les Prix ​​Oscar 2021 est arrivé avec une cérémonie totalement atypique. En plus d’avoir retardé leur rendez-vous en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont également dû changer de lieu physique, laissant de côté le Dolby Theatre et préparant la gare Union Station à Los Angeles pour pouvoir respecter la distance obligatoire et passer une soirée en toute sécurité. .

Cependant, une autre des choses que le Prix ​​Oscar 2021, ce sont les chutes. Tout au long de l’histoire de la plus grande fête cinématographique, nombre des plus grandes stars d’Hollywood sont restées dans la mémoire collective pour être celles qui ont volé tous les yeux avec d’énormes trébuchements et, bien sûr, cette année ne pouvait pas être l’exception.

Les meilleures chutes des Oscars 2021:

Regina King:

L’actrice a été la première présentatrice de la cérémonie, mais sa première apparition sur scène ne s’est pas déroulée comme prévu. Eh bien, lorsqu’elle s’est installée devant le micro, elle a trébuché avec sa robe en l’accrochant avec son talon.

La chute de Regina King.



Alice Doyard:

La société de production cinématographique a remporté l’Oscar du meilleur court métrage documentaire pour Colette, Mais alors qu’elle s’apprêtait à monter sur scène avec son partenaire, Anthony Giacchino, elle a trébuché sur l’échelle et a dû être tenue par Giacchino pour éviter l’embarras.