Oscars 2021: la danse amusante de Glenn Close

Sur votre CV, Glenn Close possède des rôles mémorables, tels que Attraction fatale ou, avec lequel il s’est catapulté à la renommée internationale, Cruella de Vil en 101 Dalmatiens. C’est pourquoi, chaque fois qu’elle est nominée pour un Oscar, les critiques ne sont pas surpris et, en fait, on attend toujours d’elle qu’elle soit l’une des grandes gagnantes.

Cependant, même si elle a été nominée plus de cinq fois, Glenn Close toujours sans gagner. Et, bien sûr, cette année ne pouvait pas être l’exception car elle a perdu le prix de la meilleure actrice de soutien à Youn Yuh-jung, qui a remporté le prix pour son rôle dans Minari.

Glenn Close a de nouveau perdu son Oscar. Photo: (Getty)



Pourtant, malgré sa séquence de défaites, Glenn Close Elle a trouvé le moyen exact de s’amuser et a mis de côté son malheureux passage à travers ces Oscars 2021. C’est que, pendant le jeu dirigé par les présentateurs, où certains artistes ont dû deviner si la chanson qui était jouée à l’époque avait remporté un prix prix, l’actrice était l’un des participants.

Dans son cas, elle devait deviner un thème musical qui n’avait remporté aucun prix et, en fait, n’avait pas non plus été nominé. Mais, même si

Glenn Close a donné la bonne réponse, le présentateur de la cérémonie a décidé d’aller plus loin et de demander à l’interprète de danser au rythme de la mélodie qui sonnait.

À tel point que, loin de se sentir inconfortable et intimidant, Close a commencé à faire un mouvement connu sous le nom de « twerk », où la star hollywoodienne s’est penchée et a commencé à bouger ses hanches. Avec ce grand moment, la légitime Cruella de Vil a fait passer un moment joyeux à tous les nominés et, à son tour, est entrée dans l’histoire comme l’une des danses les plus mémorables aux Oscars.