Oscars 2021: célébrités arrivées avec leurs partenaires

Les Prix ​​Oscar 2021 établit une note discordante dans une saison de récompenses en proie à des connexions en continu et à la distanciation sociale en raison de la pandémie de coronavirus. Contrairement aux Emmys ou aux Golden Globes, la plus grande soirée cinéma accueille ses nominés à la gare Union de Los Angeles.

Le tapis rouge des Oscars. Photo: (L’Académie)



À tel point que les stars hollywoodiennes ont sorti du fond de leur placard pour montrer leurs looks les plus élégants sur le tapis rouge de Los Angeles. Prix ​​Oscar. Et, en fait, beaucoup d’entre eux sont arrivés, en plus de leurs plus beaux vêtements, accompagnés de leurs partenaires. Bien que seuls quelques-uns soient ceux qui se sont démarqués.

Les 2 meilleurs couples pour fouler le tapis rouge:

Margot Robbie et son mari:

L’actrice, qui faisait partie de la production de Jeune femme prometteuse assisté à la Prix ​​Oscar 2021 accompagné de son partenaire, Tom Ackerley. Vêtue d’une robe de couleur irisée en argent. Son look et celui de son partenaire de vie, qu’elle a épousé en 2016, ont attiré l’attention des photographes.

Margot Robbie avec son partenaire. Photo: (Instagram)



Viola Davis et Julius Tennon:

L’actrice, nominée pour la meilleure actrice principale pour Bas noir Ma Raineys Elle est arrivée sur le tapis rouge et à la remise des prix avec son mari, Julius Tennon. Les deux interprètes se sont mariés il y a 12 ans et sont toujours l’un des couples les plus emblématiques d’Hollywood.