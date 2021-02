Oscars 2021: ce seraient les nominés pour le meilleur film

Saison de



Prix



Tout a commencé par tout et nous avons déjà les titres qui concourront aux prochains Golden Globes, en plus d’autres événements où d’autres récompenses seront décernées. Des analystes et des spécialistes ont retenu les nominés de chacun de ces événements et ont fait des prédictions pour le



Oscars 2021



, Y



Ce sont eux qui se diront présents à la cérémonie du 25 avril, selon le prestigieux média américain



Variété





.

+ Ce seraient les nominés pour le meilleur film aux Oscars 2021:



1

Le procès de Chicago des 7

Dirigée par:



Aaron Sorkin Protagonistes:



Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton

L’histoire de 7 personnes jugées suite à diverses accusations liées au soulèvement de la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago, Illinois.



deux

Nomadland

Dirigée par:



Chloé Zhao Protagonistes:



Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells

Après avoir tout perdu pendant la Grande Récession, une femme âgée se lance dans un voyage à travers l’Ouest américain, vivant comme une nomade moderne vivant dans une camionnette.



3

Minari

Dirigée par:



Lee Isaac Chungs Protagonistes:



Steven Yeun, Yeri Han, Alan S. Kim, Yuh-jung Youn, Will Patton

Une famille coréenne déménage en Arkansas pour ouvrir une ferme dans les années 1980.



4

Une nuit à Miami

Dirigée par:



Regina roi Protagonistes:



Kingsley Ben-Adir, Eli Gorée, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr.

Un récit fictif d’une nuit incroyable en 1964, où quatre icônes de l’activisme, du sport et de la musique, Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown et Sam Cooke, se sont rencontrés pour discuter de leurs rôles dans le mouvement des droits civiques et le bouleversement culturel des années 60.



5

Jeune femme prometteuse

Dirigée par:



Émeraude Fennell Protagonistes:



Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Molly Shannon, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Max Greenfield

Une jeune femme, traumatisée par un événement tragique de son passé, cherche à se venger de ceux qui croisent son chemin.



6

Des nouvelles du grand monde

Dirigée par:



Paul Greengrass Protagonistes:



Tom Hanks, Helena Zengel, Elizabeth Marvel, Mare Winningham, Michael Angelo Covino, Ray McKinnon

Un vétéran de la guerre civile accepte de remettre une fille, emmenée par le peuple Kiowa il y a des années, à ses oncles, contre son gré. Ils parcourent des centaines de kilomètres et font face à de graves dangers lorsqu’ils cherchent un endroit où tout le monde peut se sentir chez eux.



7

La mère du blues

Dirigée par:



George C. Wolfe Protagonistes:



Chadwick Boseman, Dusan Brown, Jonny Coyne, Viola Davis, Colman Domingo, Taylour Paige, Michael Potts

Chicago, 1927. Une session d’enregistrement. La tension monte entre Ma Rainey, son trompettiste ambitieux, et la direction blanche déterminée à contrôler l’incontrôlable «Mother of Blues». Basé sur le travail de August Wilson, lauréat du prix Pulitzer.



8

Le son du métal

Dirigée par:



Darius Marder Protagonistes:



Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Almaric, Lauren Ridloff

La vie d’un batteur de heavy metal tombe en chute libre quand il commence à perdre l’ouïe.



9

El padre

Dirigée par:



Florian Zeller Protagonistes:



Olivia Colman, Mark Gatiss, Anthony Hopkins, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams

Un homme refuse toute aide de sa fille en vieillissant. En essayant de donner un sens à votre situation changeante, vous commencez à douter de vos proches, de votre propre esprit et même du tissu de votre réalité.





