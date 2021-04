Oscars 2021: 3 chutes inoubliables

Les Prix ​​Oscar Il s’agit de la cérémonie la plus attendue de l’année et, bien sûr, cette 2021 n’allait pas être l’exception. Après une saison de récompenses marquée par la pandémie, les connexions en streaming et à distance, la plus grande soirée cinéma a décidé de recevoir ses invités dans le cadre de mesures protocolaires.

À tel point que, le 25 avril, la gare de Los Angeles Union Station sera peinte en or pour que les stars hollywoodiennes portent à nouveau leurs looks de gala sur le tapis rouge et soient superbes pendant le gala. Mais la question est, cette fois, les chutes vont jouer Prix ​​Oscar?

Tout au long de l’histoire des récompenses, de nombreuses actrices nominées ont subi des revers occasionnels en raison de leurs robes très longues et, comme pour les hommes, elles ont également subi les conséquences de leurs smokings. C’est pourquoi, de Spoiler, nous nous souvenons des trois chutes les plus emblématiques de la Prix ​​Oscar.

Les 3 chutes les plus mémorables des Oscars:

1. Jennifer Lawrence en 2013:

Nominée pour la meilleure actrice pour son rôle dans Le bon côté des chosesJennifer Lawrence a été la gagnante et, en récoltant son prix, elle est tombée sur les marches du Dolby Theatre. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, l’année suivante, elle a de nouveau foulé sa robe et trébuché sur le tapis rouge.

Jennifer Lawrence à l’automne 2013. Photo: (Getty)



2. Roberto Bengini en 1999:

Nominé pour le meilleur acteur et le meilleur film pour La vie est belle, Roberto Bengini a joué dans l’un des moments les plus comiques de l’histoire de la Prix ​​Oscar. Lorsqu’il a été nommé vainqueur, l’émotion l’a emporté et, pour fêter ça, il a grimpé sur le dossier de la chaise, où il a failli perdre l’équilibre.







3. Regina King en 2019:

Nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle, Regina King a été choisie par l’Académie comme lauréate de la statuette pour Si Beale Street pouvait parlerMais quand elle était censée monter sur scène, elle a trébuché sur sa robe. Bien que, contrairement à Bengini et Lawrence, King ait eu la chance que Chris Evans ait servi en tant que Captain America et soit venu à son secours pour ne pas subir un autre revers.