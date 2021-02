Oscar pour Zendaya? Les premières réactions de Malcom & Marie sur Netflix

Zendaya est venu sur Netflix! Le gagnant des Emmy a été créé ce vendredi Malcom et Marie, son nouveau film sur le géant du streaming. Le film qui joue aux côtés John David Washington Cela a suscité beaucoup d’attente et l’actrice est déjà candidate à l’Oscar. Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre et loué à la fois la production et la star d’Euphoria. Passez en revue les répercussions les plus importantes.

Le film a la particularité d’avoir été conçu au milieu de la pandémie: entre Zendaya et Sam Levinson, ils ont créé l’intrigue en discutant au téléphone alors qu’ils étaient confinés par le coronavirus. Avec des protocoles sanitaires stricts, un tournage secret a été réalisé en juillet 2020 et sept mois plus tard, il a atteint l’écran Netflix.







La sortie de ce vendredi a suscité des opinions mitigées de la part des critiques. IMDB lui a donné un 6,7 sur 10, Rotten Tomatoes lui a décerné un 60% d’approbation et métratrique, 54%. Pour Hypertextual, il s’agit de « un bon essai qui n’obtient pas le meilleur de Zendaya dans Euphoria » et pour les cadres, il a « deux protagonistes magnétiques », mais « parfois la proposition fonctionne et parfois non ».

Avant la première, divers analystes hollywoodiens ont envisagé l’actrice de 24 ans à se battre pour l’Oscar de cette année. Après avoir regardé la cassette, ilLes fans ont demandé que la jeune femme soit nominée. Cependant, votre exclusion de Golden Globes 2021 diminué ses chances aux Oscars. Les candidats seront annoncés le 15 mars et le gala aura lieu le 25 avril.

Et oui, je change de goût, Zendaya et John David Washington doivent être nominés aux Oscars même si cela ne va pas arriver. Ce n’est que ni point de comparaison entre ces deux et les favoris des cercles, ni POINT. – Álvarowo (@AlvaroCampoy)

Je paie les frais de port, n’allez pas traiter l’oscar à la maison de zendaya s’il vous plaît – caro (@caroacthb)

Malcom & Marie vient de devenir l’un de mes films préférés … c’est incroyable #MalcolmAndMarie – Ariadna (@AriadnaMedinaAM)

J’adore Zendaya dans « Malcom & Marie » – Helenn (@ Elenaalba_11)

J’ai vu «Malcom & Marie» aujourd’hui et j’en viens à dire que 10/10 sort aussi zendaya et les plans sont ✨ – Angela≏ (@theboringangie)

« Ennuyeuse » Oui « passionnant » faisaient partie des qualificatifs sur les réseaux sociaux pour Malcom & Marie. « J’ai tout aimé, comment le film se déroule, comment ils travaillent bien ensemble et surtout la performance de Zendaya qui était excellente et m’a transmis beaucoup d’émotions », était le ton des commentaires sur Twitter.