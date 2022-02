Oscar Isaac sur Moon Knight et sa complexité : "La première étude de personnage de Marvel depuis Iron Man"

in

L’acteur veut se venger du genre super-héros et a l’opportunité de donner vie à l’un des personnages les plus intrigants de l’univers cinématographique Marvel. Qu’a t’il dit?

oscar isaac avait sa part de grandes franchises avec des films comme Star Wars, X Men Oui dunes. Le film des mutants les plus célèbres de merveille l’a trouvé jouant Apocalypse, l’un des méchants les plus puissants de la marque. Malheureusement, le public a tourné le dos à sa performance et le film a eu des réponses mitigées. C’est maintenant au tour de ce grand acteur de prendre sa revanche avec un personnage intrigant dans Disney+.

L’acteur incarnera Marc Spector, un mercenaire présumé mort lors d’une fouille archéologique et ramené à la vie grâce au dieu de la lune Konshu, qui lui confère des pouvoirs impressionnants. Malheureusement, cela ne guérit pas l’état de Marc, qui a une santé mentale fragile, grâce aux multiples personnalités qui l’habitent.

Oscar Isaac veut faire quelque chose de différent avec Moon Knight

Kévin Feig A choisi de oscar isaac pour ce personnage en particulier. À l’époque, l’interprète n’avait aucune idée de qui il s’agissait. Chevalier de la Lunemais après avoir lu des scénarios et des romans graphiques, il est devenu convaincu que c’était une occasion unique de changer le ton de la Univers cinématographique Marvel avec un caractère très complexe. Marc Spector arrive ainsi à Disney+!

« Souvent, avec ces gros films, on a l’impression de construire l’avion sur le tarmac. L’idée de revenir à des films faits à la main, des études de personnages… J’étais désespérée pour ça. Moon Knight se sent fait à la main et est la première étude de personnage légitime de Marvel depuis Iron Man. »exprimé oscar isaac à propos de l’anti-héros de la marque.

l’acteur de guerres des étoiles est allé de l’avant : « Ce que j’aime le plus, c’est qu’il s’agit d’une exploration d’un esprit qui ne se connaît pas lui-même. Un être humain qui ne connaît pas son propre cerveau. J’ai trouvé cela vraiment émouvant : ce dont l’esprit est capable en termes de survie. ». Important: merveille espère désamorcer les clichés sur la santé mentale et contribuer à l’inclusion des personnes souffrant de cette classe de troubles.

oscar isaac Il a reconnu l’importance de ce projet et y voit une opportunité unique dans une carrière remplie de grands moments comme le sien. Qu’a t’il dit? « Peut-être que je peux détourner cette chose. C’est peut-être l’occasion de faire quelque chose de vraiment fou sur une scène très importante. »l’acteur promet ainsi un contenu unique au sein d’une marque qui jusqu’à présent n’a pas beaucoup risqué dans le ton de ses productions.

