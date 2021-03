Oscar Isaac se prépare pour Moon Knight avec cet entraînement difficile

Disney + a déjà atterri avec deux séries originales des personnages de merveille, Vision de Wanda Oui Le faucon et le soldat de l’hiver. Cependant, bien sûr, ce ne sera pas le seul. Une autre des histoires que prépare la plateforme est celle de Chevalier de la lune, qui n’est pas encore apparu sur une bande MCU. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de détails sur la façon dont la série sera, il est confirmé que son protagoniste sera Oscar Isaac.

Moon Knight: l’entraînement dur d’Oscar Isaac pour la série Disney +

L’acteur américain d’origine guatémaltèque travaille à la personnification du personnage avec un entraînement intense aux arts martiaux.

Cela peut être vu dans la vidéo qu’il a partagée à partir de Mad Gene Media, la société de production que l’interprète lui-même a fondée il y a quelques années. Avec une légende courte et énigmatique qui disait « Hors du bureau. Celui à venir », Isaac semblait super concentré sur les mouvements de la discipline qu’un expert lui apprend à exécuter.

Il ne faut pas oublier que le caractère de Marc Spector C’est un ex-marin qui devient agent de la CIA. Après avoir quitté les deux fonctions, il a déménagé en tant que soldat pour une mission en Égypte. Quand il est laissé pour mort, le dieu Khonshu décide de lui donner des pouvoirs basés sur la lune. Cependant, à son retour aux États-Unis, rien ne sera facile pour ce personnage, car il devra lutter contre un trouble d’identité perturbateur dont il souffre depuis qu’il est enfant.

Quand Moon Knight, la prochaine première de Marvel?

Il n’y a toujours pas de date de sortie confirmée pour la série de la plate-forme. On n’a pas non plus révélé trop de détails sur l’intrigue, bien que l’on sache que Jeremy slater sera votre scénariste. Il est susceptible de frapper l’écran Disney + dans 2022.