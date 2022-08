Oscar Isaac reviendrait dans Star Wars avec la bonne histoire et le bon réalisateur

Star Wars : L’Ascension de Skywalker La star Oscar Isaac a déclaré qu’il serait prêt à retourner dans une galaxie très, très lointaine. S’exprimant sur SiriusXM, Isaac a déclaré qu’il serait ouvert à « tout » Guerres des étoiles raconté tant que l’histoire valait la peine d’être faite et avait un réalisateur digne de ce nom à la barre.

« Hmm. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je veux dire que je suis ouvert … à tout ce que vous ne savez jamais … Je n’ai aucun sentiment réel dans un sens ou dans l’autre, vous savez, je ‘ Je suis ouvert à toutes sortes de bonnes histoires, à toutes les bonnes choses à faire et le temps est la seule chose qui pourrait devenir beaucoup plus difficile à mesure que vous vieillissez et avec des enfants et tout ça. Commencez à réaliser qu’il n’y a pas de temps pour tout cela, mais s’il y avait une belle histoire et un grand réalisateur, et Kathy [Kennedy] est venu me voir et m’a dit : ‘Hé, nous avons cette idée’, vous savez, je suis tellement, tellement ouvert à ça. »

Isaac est entré dans le monde de Guerres des étoiles de retour en 2015 Star Wars : Le Réveil de la Force, incarnant Poe Dameron, un pilote de chasse X-wing de haut rang de la Résistance. L’un des personnages principaux nouvellement introduits de la division de Disney Guerres des étoiles suite de la trilogie, Isaac a une fois de plus démontré son charme sans effort alors que lui, Rey, Finn et le reste de la Résistance ont réussi à ramener la paix dans la galaxie.

Bien que la trilogie de la suite ait reçu une réponse mitigée, Isaac a révélé que de nombreux fans continuent de se demander s’il figurera à nouveau dans le Guerres des étoiles la franchise.

« Alors je suis ici dans ce petit, tu sais, ce petit village [in Denmark] ici et ils avaient ce tout petit festival de musique ici et c’était choquant, de très jeunes enfants qui étaient là … quelques fois, les gens disaient juste « Star Wars, Star Wars ». Ils me crieraient juste Star Wars », a révélé Isaac lorsqu’on lui a demandé pourquoi les gens l’abordaient le plus. « C’était génial. C’était vraiment génial … Je pense à Star Wars en général, Moon Knight un peu plus, vous savez, ce sont comme les grands. Ce sont les plus gros projets de tentes. Alors, ce sont ceux-là. »

Kathleen Kennedy a déclaré que Guerres des étoiles Les films reviendront à l’ère des suites

Alors que Guerres des étoiles les fans ont hâte de poursuivre les aventures sur petit écran avec des gens comme Le Mandalorien, Andor, Ahsoka, et bien d’autres, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a récemment révélé que les aventures sur grand écran reviendraient dans le monde créé à l’ère des suites.

« Nous allons plus loin que les suites existantes alors que nous nous tournons vers notre espace cinématographique », a expliqué Kennedy. «L’ère de la suite est ce dont nous parlons beaucoup en termes d’où nous allons avec nos films, et jusqu’où nous irons. C’est vraiment l’espace sur lequel nous nous concentrons.

En attendant le retour potentiel de Poe Dameron, Oscar Isaac a de quoi s’occuper, l’acteur devant jouer dans des projets à venir tels que Spider-Man: Across the Spider-Verse, Francis et le Parrain, et une possible deuxième saison pour le héros du MCU Chevalier de la Lune.