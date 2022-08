Oscar Isaac qualifie le rôle de Moon Knight de « trop belle pour la laisser passer »

Oscar Isaac a commencé à enfiler sa cagoule Chevalier de la Lune lorsque la série Disney + est sortie sur la plateforme de streaming plus tôt cette année. La série suivait Steven Grant (Isaac), un employé d’une boutique de cadeaux souffrant d’un trouble dissociatif de l’identité. Grant partagerait un corps avec Marc Spector, également joué par Isaac, un mercenaire qui reprend son corps lorsque le couple se retrouve dans des situations dangereuses, ce qui augmente à chaque épisode. Grant subit fréquemment des pannes de courant lorsque Marc prend le contrôle de son corps, et nous en apprenons davantage sur leur dynamique relationnelle tout au long de la série. Alors que Grant s’occupe de son agitation intérieure, les dieux dangereux et puissants de l’Égypte s’abattent sur le héros improbable.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lorsqu’Oscar Isaac s’est vu offrir l’opportunité de rejoindre l’univers cinématographique Marvel en Chevalier de la Lune, l’acteur savait que c’était quelque chose qu’il ne voulait pas transmettre. Lors d’une interview avec la série de vidéos de Deadline, The Process, Isaac a déclaré qu’il avait l’impression « qu’il y avait une opportunité de faire quelque chose de super inhabituel » avec Chevalier de la Lune et son personnage.

« J’avais l’impression qu’il y avait une opportunité de faire quelque chose de super inhabituel, sur une scène massive, avec ces ressources incroyables. Trouver un moyen de faire cette étude de personnage étrange et d’avoir ce voyage étrange et psychédélique qui concerne finalement le traumatisme, et de le faire dans ce genre et ce cadre semblait être une trop belle opportunité pour la laisser passer. »

Rumeurs d’une deuxième saison pour Chevalier de la Lune a commencé à circuler plus tôt ce mois-ci, et il est certainement possible de revoir Steven Grant et son alter ego si Disney + décide d’aller plus loin avec le personnage.

Oscar Isaac dit qu’il a versé son cœur dans Chevalier de la Lune

Studios Marvel

La performance d’Isaac dans Chevalier de la Lune était sans doute l’un des meilleurs que nous ayons vus dans le MCU jusqu’à présent, et cela est en partie dû à sa capacité à jouer plusieurs personnages. Le trouble dissociatif de l’identité de Grant crée une torsion dans son personnage que nous n’avons pas vue dans nos héros Marvel, donnant à Isaac une chance de plonger encore plus profondément dans son rôle. Il dit à Deadline que le personnage « signifie quelque chose pour lui ».

« Vous mettez en quelque sorte votre cœur dans ces choses que vous faites juste pour le plaisir de le faire – pas même pour le résultat. Vous mettez ces trucs là-dedans par sens du jeu, et un sentiment de plaisir et d’excitation parce que cela signifie quelque chose pour vous, et que cela apparaisse littéralement à la caméra est un peu hors de propos. »

Que nous revoyions Oscar Isaac dans une deuxième saison de Chevalier de la Lune est toujours en l’air. Cependant, vous pouvez presque certainement compter sur le retour du personnage sous une forme ou une autre, que ce soit dans un camée dans une autre série Disney + ou un début sur grand écran dans un prochain film Marvel.