Oscar Isaac officiellement confirmé comme le chevalier de la lune de Marvel

Marvel Studios a officiellement confirmé le casting d’Oscar Isaac en tant que super-héros titulaire dans Chevalier de la lune, et l’acteur a fourni notre premier aperçu du live-action Marc Spector. Il avait déjà été rapporté qu’Isaac était à bord pour jouer le personnage dans une nouvelle série se déroulant dans l’univers cinématographique Marvel pour Disney +, mais le studio n’a pas fourni de commentaire officiel. Jeudi, Marvel Studios a tweeté une image d’Isaac debout devant Chevalier de la lune artwork, rendant son casting 100% officiel.

« NOUS SOMMES MOONKNIGHT » – Oscar Isaac #MoonKnightpic.twitter.com/GhLgvHnje8 – Studios Marvel (@MarvelStudios) 27 mai 2021

« ‘NOUS SOMMES MOONKNIGHT’ – Oscar Isaac», lit-on dans le tweet. Comme le projet tourne actuellement à Budapest, cela nous donne également notre premier aperçu de la façon dont Isaac apparaîtra en tant que Marc Spector dans la série, même si nous ne voyons que la moitié supérieure de sa tête. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est certainement suffisant pour capter l’attention des fans de Marvel Comics ravis de voir l’histoire de Chevalier de la lune arrive enfin au MCU.

Moon Knight, alias Marc Spector, a été créé pour Marvel Comics par Doug Moench et Don Perlin. Le personnage est un ancien marin américain atteint d’un trouble d’identité dissociatif qui devient le conduit du dieu lunaire Egyption Khonshu. Chacune des personnalités de Marc sont des personnages distincts, faisant de Moon Knight un super-héros vraiment unique qui se démarque dans le MCU. Le chef de Marvel, Kevin Feige, a également déclaré que la série de six épisodes aurait beaucoup d’action.

« Cela fait un moment que nous n’avons pas eu un héros d’action qui saute hors des bâtiments et se bat », a déclaré Feige à Emmy Magazine l’année dernière. « La maladie mentale est un aspect unique du programme. »

Isaac entre dans ce rôle avec l’expérience du film Marvel, bien que ce soit sa première incursion dans le MCU. Il a précédemment joué le méchant Apocalypse dans le film de 2016 X-Men: Apocalypse pour la 20th Century Fox. L’acteur est également connu pour avoir joué Poe Dameron dans le Guerres des étoiles films et a remporté un Golden Globe pour son rôle sur HBO Montre-moi un héros. Cette année, il fera partie de la troupe d’ensemble de Denis Villeneuve Dune qui sortira le 1er octobre.

Il a également été rapporté qu’Ethan Hawke jouera le méchant dans la série avec Mal Calamawy jouant également un rôle mystérieux. Jeremy Slater a créé la série et produit exécutif aux côtés de Kevin Feige, Louis D’Esposito et Victoria Alonso. Mohamed Diab et le duo de réalisateurs Justin Benson et Aaron Moorhead auraient également rejoint la série. Slater sert de rédacteur en chef.

Chevalier de la lune suit de nombreux autres spectacles qui le précèdent en tant que série MCU sur Disney +. Ces émissions ont débuté en début d’année avec WandaVision, suivi par le succès similaire Le faucon et le soldat de l’hiver. Le plaisir continuera avec Loki prévu pour la première le 9 juin, suivi d’autres émissions comme Mme Marvel, Oeil de faucon, She-Hulk, Guerres d’armure, et Invasion secrète.

Aucune date de sortie n’est actuellement fixée pour Chevalier de la lune, mais la série est prévue pour 2022. Cette nouvelle nous vient de Studios Marvel.

