Oscar Isaac ne renie pas X-Men : Apocalypse mais admet que cela aurait pu être un meilleur film

La suite de super-héros X-Men : Apocalypse n’est pas exactement considéré comme l’un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années, mais sa star titulaire, Oscar Isaac, reste satisfait de l’expérience. Dans le film, sorti en 2016, Isaac joue Apocalypse, un ancien mutant réveillé en 1983 avec de nouveaux plans pour conquérir le monde. Bien sûr, c’est aux X-Men de mettre un terme à ces plans.

X-Men : Apocalypse avait des critiques un peu mitigées, et Isaac serait d’accord pour dire que le film a ses problèmes. Cela ne veut pas dire qu’il renie le film ou qu’il regrette d’avoir participé à sa production. Dans une nouvelle interview accordée au New York Times, le Chevalier de la Lune la star a expliqué à quel point il aimait le personnage d’Apocalypse tout au long de sa vie X Men fan, ce qui en fait un rêve devenu réalité de jouer le super-vilain, même s’il ne pouvait pas voir ce qui se passait la plupart du temps. Comme le dit Isaac :

« Non, je ne le renie pas. Je sais exactement ce que j’y suis allé vouloir faire et les raisons pour lesquelles. Il y avait ces acteurs incroyables impliqués avec qui je voulais vraiment travailler, [James] McAvoy et [Michael] Fassbender et Jennifer Lawrence. J’ai collectionné X-Men en grandissant et j’ai adoré Apocalypse, je l’ai juste trouvé un personnage tellement bizarre et bizarre. Et puis vous y arrivez et vous vous dites: ‘Oh mon Dieu, j’ai toutes ces prothèses. J’ai un costume. Je ne peux pas bouger. Je ne vois personne. Tous ces acteurs avec qui je voulais travailler – je ne vois même pas qui ils sont.' »