Oscar Isaac ne peut toujours pas confirmer si la saison 2 de Moon Knight aura lieu

Continuez à garder espoir, mais ne comptez pas sur une deuxième saison de Chevalier de la lune à l’instant. Créé par Jeremy Slater pour Disney+, Chevalier de la lune a terminé sa diffusion de six épisodes sur la plateforme de streaming en mai. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu des rumeurs ainsi que des taquineries de la distribution selon lesquelles la saison 2 de la série pourrait se produire, mais pour l’instant, cela n’a pas encore été officiellement annoncé par Marvel Studios.





Dans une nouvelle interview avec Collider, Isaac a apporté quelques éclaircissements sur l’état actuel de Chevalier de la Lune. Lorsqu’on lui a demandé directement de dire si la saison 2 se déroulait définitivement, Isaac a noté à quel point c’était amusant de taquiner la deuxième saison, mais a été clair en admettant qu’aucun nouvel épisode n’avait été éclairé pour le moment. De l’entretien:

« Nous ne pouvons pas dire cela de manière définitive. J’ai besoin de mes capacités de taquineries. Je ne peux pas m’en débarrasser. Quel taquin de bite je suis. J’ai toujours été. Non, je l’espère. Nous verrons ce qui se passera. Mais pour le moment , il n’y a pas de mot officiel. »

Plus tôt ce mois-ci, Isaac a affirmé au New York Comic-Con que la saison 1 n’était « pas la dernière que nous ayons entendu parler de Moon Knight ». Mais cela faisait suite à des commentaires antérieurs de Slater au cours de l’été selon lesquels il n’avait eu aucune conversation avec Marvel Studios à propos de faire plus d’épisodes. Pourtant, avec Isaac indiquant clairement qu’il est prêt à revenir pour plus, la possibilité est toujours là qu’un renouvellement finisse par se produire. À l’heure actuelle, la seule série Marvel en direct sur Disney + à être renouvelée pour une deuxième saison est Lokipourtant WandaVision aura au moins deux retombées.





Oscar Isaac avait besoin d’une pause après le tournage de Moon Knight

Distribution de la plateforme Disney

Isaac a passé un bon moment avec Chevalier de la lune, mais le rôle était assez épuisant pour lui. L’acteur a également expliqué qu’il ne s’était toujours pas engagé à assumer un autre rôle majeur dans un film ou une série, car il se remet encore de combien Chevalier de la lune l’avait vidé. Nous ne saurons peut-être pas avant 2023 quel sera le prochain rôle qu’il acceptera, mais si Chevalier de la lune les fans ont de la chance, ce sera l’offre de revenir pour une deuxième saison.

« Il n’y a rien dans les travaux. Chevalier de la lune était tellement incroyable, mais aussi incroyablement épuisant. J’ai juste mis tout mon être là-dedans. Chaque bit de sortie que je pouvais. Que cela vient d’être une année d’entrée, juste en prenant des choses au lieu d’avoir à sortir autre chose que des écouteurs. Donc pour le moment, je vais faire une pièce de théâtre l’année prochaine et nous verrons ce qui se passera après. »

Vous pouvez diffuser la première saison de Chevalier de la lune sur Disney+.