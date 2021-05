Oscar Isaac montre devant la prochaine série Marvel «  Moon Knight  »

Marvel Sweat Femme Bulles de Comics Jessica Jones - Marvel Knights - Gris - XL - Gris

On adore les vêtements Geek !Marvel Knights est né de l’imagination de Joe Quesada ! On adore avoir tous ces héros inconventionnels de MCU comme Daredevil, Elektra et Luke Cage ! Ces super-héros rebelles qui combattent la criminalité ont massivement contribué à changer l'univers Marvel. Fabriqué dans un mélange de coton confortable tout doux, ce sweat à manches longues a un col rond et une coupe classique pour un tombé impeccable. Produit sous licence officielle vous pouvez être sûr de sa qualité ! Et en plus l'imprimé sur le devant est super stylé. Détails : 80% Coton20% PolyesterUn produit officiel !Un super cadeau geek pour les fans !Sweat GeekLe coton a été tracé éthiquementCoupe slim. Si vous préférez un rendu plus large veuillez commander une taille au dessus