Oscar Isaac jouera dans Moon Knight, mais Marvel a eu du mal à le convaincre, selon Kevin Feige

L’acteur qui a donné vie à Poe Dameron dans les nouveaux films Star Wars est sur le point de faire ses débuts dans le MCU. Une nouvelle série arrivera sur Disney+ à la fin du mois.

©IMDBLa série sera diffusée le 30 mars.

Après la première de Spider-Man : pas de chemin vers la maison du 17 décembre dernier, l’univers cinématographique Marvel (MCU) est prêt à passer à l’étape suivante. Disney+ aura l’honneur, une fois de plus, d’inaugurer le calendrier du studio, comme il l’a fait en 2021 avec l’aide de WandaVision (en pleine pandémie). Le 30 mars, la nouvelle série fera ses débuts sur la plateforme Chevalier de la Lunequi pour beaucoup promet de ne pas décevoir.

oscar isaac a été choisi par merveille de devenir responsable de jouer dans ce nouveau spectacle. Avec de l’expérience dans une autre grande franchise comme guerres des étoilesoù il se met dans la peau de Poé Dameronce ne sera pas la première fois qu’il sera dans le monde de merveille. Avant l’existence de MCU il faisait partie des méchants X Menquand il a donné vie à apocalypse dans la trilogie préquelle des Mutants.

Dans une interview avec Empire, Kévin Feigle président de merveillea déclaré que pour le convaincre de faire partie de la MCU Ils ont dû tout donner. Apparemment, le côté créatif de l’acteur était la clé pour conclure l’affaire. « Nous avons toujours aimé Isaac et il aime clairement ce monde. Mais nous n’avions pas forcément trouvé le bon truc. Nous avons commencé à parler et il a eu quelques idées inhabituelles qui étaient du genre « Peut-être que ça peut marcher. » ET, alerte spoilils ont travaillé »affirmé feige. Chatter avec le même médium, Isaac dit que c’était comme « un test » pour savoir s’ils cherchaient un acteur à diriger ou quelqu’un qui apporterait également des idées.

Chevalier de la Lunepersonnage créé en 1975, est un ancien marine dont le nom d’origine est Marc Spectre. Son problème est le trouble dissociatif de la personnalité qui a été généré après avoir presque perdu la vie dans une excavation, lorsque le dieu égyptien de la Lune, Khonshu, lui a offert une seconde chance en échange de pouvoir s’incarner en lui quand c’était nécessaire. La série comprendra un total de 6 épisodes et pour le moment, elle n’a qu’une seule saison confirmée.

Le problème d’Oscar Isaac dans Marvel

Au-delà de la joie d’avoir un acteur avec le talent de oscar isaacil y a un petit dilemme qui peut survenir si des situations comme celles de Spider-Man : pas de chemin vers la maison. L’arrivée des multivers a donné aux fans ce qu’ils voulaient : leur ancien homme araignéeavec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Maintenant oui le MCU poursuit cette idée et transforme les films de X Men (comme spéculé avec Patrick Stuart et Doc étrange 2), il y aurait un problème avec l’acteur de la série de Disney+ aurait deux personnages dans la même saga, puisque Chevalier de la Lune est ajouté apocalypse.

