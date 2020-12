Oscar Isaac et son passé de musicien ska avant la représentation

Oscar Isaac a réussi à construire un nom reconnaissable sur les chapiteaux des grandes premières de Hollywood, avec des bandes comme « À l’intérieur de Llewyn Davis« , »Ex machina« Ou la récente trilogie » Star Wars « , dans laquelle il a donné vie au pilote de chasse des forces rebelles Poe Dameron. Mais bien avant l’arrivée de la célébrité en tant qu’acteur, Isaac aurait fait partie d’un nombre considérable de groupes de ska entre les années 90 et le début des années 2000.

Parmi ces groupes, on trouve des noms tels que Les vers, Closet hétérosexuels, Grenouilles pétrifiées et Les outsiders, qui plus tard avait ouvert pour des groupes plus importants tels que Les puissants puissants Bosstones ou jour vert dans les années 90.

Après une vieille photo d’Isaac rencontrant les membres de « Les outsiders», Une quantité considérable de séquences commencerait à émerger dans laquelle il est possible de l’apprécier avec certains de ses groupes, avec lesquels il a joué bien avant de commencer sa carrière d’acteur.

«J’étais dans quelques groupes de ska, en fait», racontait Isaac à Jimmy Kimmel dans une interview précédente. «Nous avons joué sur une scène de festival environ cinq heures avant ‘Les puissants puissants Bosstones‘, mais c’était une bonne chose à avoir sur votre CV. » Vous pouvez ensuite écouter une chanson à côté de « Les outsiders clignotants».

Dans une discussion récente avec NME, l’acteur partagerait quelques mots sur la grande obsession qu’il avait pour le groupe Le traitement. « Ils étaient le premier groupe dont je voulais chaque album parce que leur musique semblait parfaite avec tout ce qui s’est passé dans ma vie d’adolescent », commentait-il en révélant que son album préféré était « Souhait», Sorti en 1992.

Récemment, Isaac a été annoncé comme le protagoniste de l’adaptation cinématographique du jeu vidéo « Metal Gear Solid » créé par Hideo Kojima, qui sera écrit par Derek Connolly, dont les plus grands crédits se trouvent dans des bandes comme « Kong: l’île du Crâne« , »Détective Pikachu« Et la trilogie de »Monde jurassique».