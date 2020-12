Oscar Isaac est un serpent solide dans le film Metal Gear Solid

Sony est prévu Metal Gear Solid Le film semble enfin aller de l’avant avec Oscar Isaac qui serait à bord pour jouer à Solid Snake dans l’adaptation sur grand écran du jeu vidéo populaire. Deadline rapporte qu’Isaac est maintenant attaché au projet, bien que la nouvelle n’ait pas encore été officiellement confirmée par le studio. Jordan Vogt-Roberts devrait également réaliser un scénario écrit par Derek Connolly. Avi Arad produira et Peter Kang supervise le projet pour Sony.

le Metal Gear Solid Le film est basé sur le jeu vidéo à succès du même nom, qui a été créé par Hideo Kojima et publié par Konami en 1998. Une suite de l’original Engrenage métallique Jeux, Metal Gear Solid est beaucoup plus cinématographique avec un fort accent sur le doublage et les cinématiques. Son histoire suit Solid Snake, un soldat infiltrant une installation d’armes nucléaires pour neutraliser une menace terroriste. Les joueurs sont encouragés à se frayer un chemin à travers le jeu en utilisant la furtivité et en se faufilant devant les gardes pour progresser dans chaque niveau.

Dans le monde des jeux vidéo, le Engrenage métallique la franchise est toujours en cours. L’un des plus récents épisodes de la série, Metal Gear Solid V: La douleur fantôme, est sorti en 2015 et sert de préquelle au jeu original. Plus récemment, Konami a publié le titre autonome Metal Gear Survive en 2018, bien qu’il n’incluait pas le personnage de Solid Snake ni l’implication de Kojima. Même avec plusieurs Engrenage métallique jeux sortis dans les années depuis 1998, le premier Metal Gear Solid semble toujours être l’entrée la plus aimée de toute la série.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Metal Gear Solid commencera le tournage, en partie en raison du calendrier de tournage chargé d’Isaac. Il a récemment été libéré par Disney pour jouer le rôle de super-héros titulaire dans Marvel’s Chevalier de la lune série pour Disney +, marquant son introduction dans l’univers cinématographique Marvel. Isaac jouera également dans plusieurs autres projets, notamment Scens d’un mariage avec Jessica Chastain et François et le parrain avec Jake Gyllenhaal. De nombreux fans d’Isaac font également campagne pour qu’il obtienne le rôle de Gomez dans Tim Burton’s Famille Addams redémarrer la série après avoir exprimé le personnage dans les films d’animation.

Oscar Isaac apparaîtra également dans le film de Denis Villeneuve Dune reboot, qui devait initialement sortir ce mois-ci. Le film a depuis été reporté au 1er octobre 2021. Ce ne sera pas le seul film auquel on peut s’attendre à voir Isaac l’année prochaine, car il a également terminé le tournage de plusieurs autres projets qui sortiront en 2021. Il aura des rôles principaux dans la comédie Brian Petsos Grosse brique d’or et le drame policier de Paul Schrader Le compteur de cartes. Isaac reprendra également le rôle de Gomez Addams dans La famille Addams 2, qui rejoindra Dune au théâtre pour une sortie en octobre 2021.

Aucune date de sortie n’a été officiellement fixée pour le Metal Gear Solid film, mais avec sa star principale qui serait sur le point de partir, d’autres mises à jour sur le projet seront probablement bientôt disponibles. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

