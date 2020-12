Oscar Isaac est Solid Snake dans le film Metal Gear Solid

La longue gestation de Sony Metal Gear Solid L’adaptation cinématographique fait un grand pas en avant en présentant Oscar Isaac dans le rôle de Solid Snake!

Parlez de nouvelles importantes et inattendues. Le mot est venu de Deadline, qu’Oscar Isaac incarnera le personnage emblématique du jeu vidéo, Solid Snake, dans le prochain Metal Gear Solid film. Le film, basé sur la franchise de jeux bien-aimée de Hideo Kojima, est à divers stades de développement depuis des années, avec Jordan Vogt-Roberts (Kong: l’île du Crâne) dans le fauteuil du directeur.

Pour être honnête, j’avais failli renoncer à voir ce film prendre vie. La dernière mise à jour que nous avons eue remonte à 2017 lorsque Derek Connolly (Monde jurassique) a été embauché pour écrire le scénario. Depuis lors, les choses sont restées silencieuses et Konami, après s’être séparé de Kojima, n’a pas non plus fait grand-chose avec la série de jeux.

Les nouvelles d’aujourd’hui redonnent vie à l’espoir de voir ce film dans un avenir pas trop lointain. Oscar Isaac est occupé (le plus récemment signé pour représenter Chevalier de la lune pour la série MCU sur Disney Plus) et le fait d’être un attachement aussi important me conduit à penser que Metal Gear a été placé plus haut sur la liste des priorités de Sony.

Je n’ai pas caché que MGS fait partie de mes franchises de jeux préférées de tous les temps (il y avait autrefois une collection similaire à celle de Star Wars) et Isaac se sent comme un excellent choix pour le rôle. Ce n’est pas facile de jouer le rôle d’un personnage bien-aimé avec une histoire qui remonte aux années 80, mais je suis vraiment ravi de le voir comme Snake.

Aucune date de sortie n’est fixée pour le film, mais les choses sont définitivement en mouvement maintenant! Qu’espérez-vous voir d’un Metal Gear Solid film?