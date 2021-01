Oscar Isaac est-il confirmé comme Moon Knight dans la nouvelle série Disney +?

Lors de l’événement organisé récemment par Disney pour la journée des investisseurs, Marvel Studios a fourni des détails sur bon nombre de ses films et séries à venir, mais a parfaitement évité de divulguer des informations sur la très attendue série Disney +, Chevalier de la lune. Mais après des mois de fans méditant sur les rumeurs de Guerres des étoiles l’acteur Oscar Isaac est engagé pour jouer le personnage principal de Marc Spector; il a été confirmé qu’il faisait effectivement son crossover Marvel très attendu en tant que Chevalier de la luneLe nouveau directeur de la photographie a officiellement confirmé l’implication de l’acteur dans le projet!

Lors de la journée des investisseurs de Disney, Kevin Feige avait partagé que Chevalier de la lune se déroulera comme une histoire d’action-aventure « Indiana Jones » qui sera un « enfer d’une balade » passionnant. En dehors de cela, tout ce que l’on savait, c’est que la série, avec Mme Marvel, est en cours de développement et sera réalisé par le célèbre scénariste et réalisateur égyptien Mohamed Diab.

Mais aucun indice n’a été laissé de côté Oscar Isaac jouer le super-héros, ce qui nous a une fois de plus laissé réfléchir aux rapports qui avaient fait surface il y a quelques mois à peine à propos de l’acteur réglant les détails avec les patrons de Marvel sur le fait de devenir Moon Knight de MCU.

Heureusement, nous ne sommes pas restés longtemps dans le noir en tant que directeur de la photographie canadien Gregory Middleton, mieux connu pour sa cinématographie exceptionnelle en Le Trône de Fer et Gardiens, s’est récemment rendu sur Instagram pour annoncer son implication dans Chevalier de la lune, suivie d’une confirmation que nous attendions tous depuis longtemps.

« Eh bien, le secret est dévoilé. C’est un honneur de participer à l’introduction d’un nouveau personnage dans le MCU #MoonKnight. Qui dit que les cinéastes s’inquiètent pour les costumes blancs! … pas s’ils sont des personnages complexes joués par un artiste incroyable comme @officialoscarrisaac . Merci au directeur Mohamed Diab et au #mcu de m’avoir invité à bord. «

D’accord, oui, bien que cet article confirme qu’Isaac fait effectivement partie de Chevalier de la lune, Middleton n’a pas exactement précisé qu’il avait été encordé pour jouer le personnage titulaire. Mais allez! Il mentionne qu’Isaac jouera des « personnages complexes » – oui, pluriel. Même si vous n’êtes pas familier avec l’histoire de Moon Knight dans les bandes dessinées, le synopsis officiel de la série indique clairement qu’il dépeindra le super-héros comme un « justicier complexe qui souffre d’un trouble d’identité dissociatif et ces multiples identités qui vivent en lui sont très distinctes. personnages de la série. »

La nouvelle d’Isaac jouant le personnage n’a pas reçu le cachet officiel de Disney ou de Marvel. Nous n’avons pas non plus de date de sortie pour la série qui était auparavant censée être terminée avec sa production d’ici la fin de 2020. Mais ensuite, la pandémie s’est produite et nous avons dû vivre un an sans se gaver. non nouvelle offre de Marvel car tout sur son ardoise de phase IV a été retardé. Mais nous nous remettons régulièrement sur la bonne voie, car nous devons attendre plus de mises à jour sur Chevalier de la lune, nous avons les mains pleines avec la prochaine première de WandaVision, suivi par Le faucon et le soldat de l’hiver sur l’application officielle Disney +. Le fan art topper a été créé par @rafagrassetti sur Twitter.

